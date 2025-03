Action Laval réclame une planification budgétaire basée sur les citoyens

Alors que les consultations publiques concernant le budget du Québec 2025-2026 battent leur plein, le candidat à la mairie pour Action Laval, Frédéric Mayer, ainsi que le conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef par intérim, Achille Cifelli, considèrent que l'administration sortante de la Ville de Laval, se doit de « corriger les impacts des mauvaises décisions économiques et politiques » .

Le parti d'opposition indique que Laval est la troisième ville en importance au Québec et qu'elle connaît une forte croissance démographique qui exige une attention accrue du gouvernement.

« Les Lavallois méritent une gestion responsable et transparente des fonds publics. Nous réclamons une planification budgétaire qui tienne compte des besoins réels des citoyens, plutôt que de perpétuer des choix discutables qui fragilisent notre développement économique et social », affirme Frédéric Mayer, candidat d’Action Laval à la mairie de Laval.

Dans cette optique, Action Laval a récemment rencontré le ministre Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, pour lui faire part de leurs attentes ainsi que de celles de Lavallois. Cette rencontre a permis de souligner l’importance d’un appui concret du gouvernement provincial pour répondre aux besoins de la région, notamment en matière de santé, de transport en commun et d’infrastructures.

Action Laval pense qu'il est impératif d’investir dans la sécurisation des infrastructures critiques et l’achèvement de la ligne de métro vers Laval. Que ce ne serait plus seulement des enjeux de mobilité, mais des impératifs de sécurité économique et de développement durable qui favorisent une densification intelligente et une vision environnementale du territoire. De plus, des investissements sont nécessaires pour l’accès au logement, la construction d’un deuxième hôpital et la création d’une université à part entière pour répondre aux besoins croissants de la population.

« Il est temps de mettre un frein aux mauvais choix répétés de l’administration sortante et d’offrir une alternative qui place les citoyens au centre des décisions », souligne Achille Cifelli, conseiller municipal du district de Val-des-Arbres.