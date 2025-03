Charles Milliard réagit au budget 2025-2026 du Québec

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard a critiqué le budget provincial 2025-2026, qui a été présenté, hier, par le ministre des Finances, Eric Girard. Il considère que le budget marque un point de rupture : le modèle actuel est à bout de souffle. Qu'encore une fois, le gouvernement Legault présenterait un budget déficitaire, sans plan crédible de retour à l’équilibre ni vision à long terme.

« Ce n’est pas un budget de relance. Ce n’est pas un budget d’avenir. C’est un budget d’attente. Attente d’un contexte plus favorable. Attente d’une élection. Attente d’un miracle. Pendant ce temps, les défis s’accumulent », indique Charles Milliard

Gouverner autrement : avec ambition et clarté

M.Milliard évoque l'incertitude qui règne actuellement sur l'économie et que pour y faire face, il faudrait un projet économique structurant et une stratégie ambitieuse.

Le but est de stimuler la productivité et la croissance des PME partout au Québec , de faire du Québec un leader de l’innovation industrielle et durable , d'offrir à nos jeunes les conditions d’un avenir prospère et viable financièrement et de redonner aux régions les moyens de leur développement économique.

Une politique industrielle forte pour soutenir nos secteurs stratégiques

Il ajoute que « Ce budget aurait pu — aurait dû — marquer un tournant vers une politique industrielle robuste, axée sur la transformation locale, la modernisation de nos infrastructures et l’innovation. Mais le gouvernement rate encore une fois la cible. Alors que la productivité recule et que nos entreprises peinent à se moderniser, aucune stratégie cohérente n’est présentée. »

« Pire encore, le secteur agricole — un pilier de notre autonomie économique et alimentaire — est la grande oubliée. Tous les yeux sont rivés vers le secteur manufacturier alors que nos entrepreneurs agricoles sont déjà fortement sous pression. Le revenu net des entreprises agricoles est actuellement anémique et le niveau d’endettement de ces entreprises est majeur. Il y avait des engagements de la part du gouvernement Legault de verser au-dessus de 200 M$ et le gouvernement n’a même pas versé la moitié des montants. Dans un Québec tourné vers le paradis de l’entrepreneuriat, l’agriculture ne serait pas marginalisée, mais pleinement intégrée à notre vision économique d’avenir. »

Miser sur la vigueur : une plateforme économique à la hauteur de nos ambitions

La plateforme économique de Charles Milliard propose cinq axes: Réduire le fardeau fiscal des PME, stimuler l’innovation, diversifier nos marchés, bâtir une politique industrielle forte et réduire la dette dès le premier mandat.

Mentionnons que le candidat a été à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« L’économie, ce n’est pas un slogan : c’est le levier principal pour offrir des services publics de qualité et assurer notre avenir collectif. Ma vision, c’est un Québec fort, productif et fier de créer sa propre richesse », affirme Charles Milliard.