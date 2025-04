Le projet de loi 83 visant à freiner l'exode des médecins vers le privé est adopté

Le projet de loi 83 visant à freiner l’exode des médecins vers le privé a été adopté jeudi matin à 72 voix contre 30.

«Tous nos projets de loi, toutes nos actions, sont vers l'accès et renforcer le système public», s'est félicité le ministre de la Santé, Christian Dubé, en mêlée de presse immédiatement après le vote.

En vertu de la nouvelle loi, les nouveaux médecins devront pratiquer au moins cinq ans dans le réseau public québécois après leurs études, sous peine de sanction financière.

De plus, tous les médecins devront obtenir une autorisation de Santé Québec avant de pouvoir aller pratiquer au privé. Actuellement, ils n'ont qu'à informer la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'intérieur de certains délais.

Santé Québec devra évaluer la pertinence de chaque demande selon les critères suivants:

- la présence d’un nombre suffisant de médecins dans les établissements publics de la région du ou de la médecin;

- l'absence de conséquences négatives pour les patients de sa région;

- l'incapacité du réseau public de mettre à contribution ce médecin dans les établissements de sa région.

Selon le ministre, parmi les 22 868 médecins au Québec, plus de 835 travaillent dans le réseau privé actuellement, ce qui représente une hausse de plus de 80 % par rapport à pareille date en 2020.

Dans les trois derniers mois, près de 60 médecins de plus se seraient désaffiliés du réseau public, et ce, en plus des 150 médecins, dont 145 spécialistes, qui ont alterné dans la dernière année entre le réseau privé et le réseau public.

Face à cette réalité, l'opposition à l'Assemblée nationale a accusé le ministre Dubé de mettre en place des «demi-mesures».

Caroline Plante, La Presse Canadienne