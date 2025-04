Le VGQ met la table comme premier témoin de la commission sur SAAQclic

Les syndicats devront ouvrir leurs livres de comptes et faire preuve de plus de transparence à l’endroit de leurs membres. Le ministre du Travail, Jean Boulet, va exiger que leurs états financiers soient vérifiés, c’est-à-dire «analysés, certifiés et élaborés par des comptables professionnels agréés». «C'est le comptable qui débarque dans une ...