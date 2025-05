La Ville et les policiers de Laval arrivent à une entente de principe

La Ville de Laval annonce qu'après 14 jours de négociations avec la Fraternité des policiers de Laval concernant le renouvellement de la convention collective, ils sont parvenus à une entente de principe qui leur paraît gagnante-gagnante. Qu'elle respecte les intérêts et les besoins des deux parties, ainsi que ceux des citoyens.

Au cours des prochaines semaines, les parties concentreront leurs efforts à finaliser la rédaction des textes qui formeront la nouvelle convention collective. Par la suite, l'Exécutif de la Fraternité présentera ce projet de convention collective à ses membres pour un vote de ratification. D’ici cette prochaine étape, la Ville et la Fraternité ont convenu de ne divulguer publiquement aucun détail quant aux termes de cette entente.

« Cette entente de principe n’aurait jamais été possible sans l’engagement profond des parties dans un processus de négociation difficile, mais constructif et respectueux. L’engagement des parties dans ce processus et le courage dont elles ont fait preuve aura permis la mise en place d’un climat de confiance nécessaire à la conclusion de cette entente de principe », peut-on lire dans le communiqué transmis par la Ville de Laval.