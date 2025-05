Laval présente ses résultats financiers pour l'année 2024

La Ville de Laval présente des résultats financiers solides pour l’exercice 2024, avec un excédent de fonctionnements de 7,2 M$, soit moins de 0,61 % de son budget de revenus, et ce malgré un contexte marqué par une hausse des responsabilités municipales et une diminution des transferts gouvernementaux.

« Dans un contexte où les attentes grandissent plus vite que les ressources, Laval démontre qu’il est possible de rester solide financièrement tout en continuant d’investir pour le bien commun. Ce rapport témoigne de notre volonté d’agir avec lucidité, de planifier avec rigueur et de toujours faire en sorte que chaque Lavalloise et chaque Lavallois voie concrètement les retombées de nos choix », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Les investissements réalisés en 2024 traduisent un engagement clair : entretenir ce que nous avons tout en planifiant pour l’avenir. En consacrant 62 % de nos 355 M$ d’investissement au maintien de nos actifs, nous faisons le choix de la durabilité, de l’efficacité et du respect des fonds publics. Ces décisions s’inscrivent dans une vision à long terme : préserver nos infrastructures, améliorer nos milieux de vie et bâtir un avenir solide pour notre communauté. », ajoute Yannick Langlois, conseiller municipal de L’Orée-des-Bois et responsable des finances publiques.

Résultats en bref

Croissance des revenus de fonctionnement : la Ville a généré des revenus de fonctionnement de 1 189,9 M$, soit 13,9 M$ de plus que le budget prévu. Cette augmentation s’explique par: 7,6 M$ en revenus de transferts (environnement, sécurité publique, soutien communautaire) 3 M$ en produits de cession d’immobilisations 1,9 M$ en subventions d’organismes 1,1 M$ en contributions de promoteurs.



: la Ville a généré des revenus de fonctionnement de 1 189,9 M$, soit 13,9 M$ de plus que le budget prévu. Cette augmentation s’explique par: Charges de fonctionnement : 1 074,4 M$ ont dû être assumés en charges de fonctionnement, soit 63,3 M$ de plus que le budget prévu. La Ville a su s’adapter pour faire face à plusieurs obligations, notamment : 33,7 M$ en rémunération et charges sociales, dont l’application de la Loi 15 visant les régimes de retraite du secteur municipal et les heures supplémentaires effectués par les employés de la Ville afin de soutenir les besoins des citoyennes et citoyens sinistrés à la suite des précipitations records qu’a laissées derrière elle la tempête Debby. 21,5 M$ en biens et services, principalement pour des honoraires professionnels.



: 1 074,4 M$ ont dû être assumés en charges de fonctionnement, soit 63,3 M$ de plus que le budget prévu. La Ville a su s’adapter pour faire face à plusieurs obligations, notamment : Investissements majeurs dans les infrastructures : 355,1 M$ ont été investis sur le territoire, dont 221,5 M$ (62 %) pour le maintien des actifs. Le financement provient de: 221,6 M$ en dette à long terme 82,7 M$ en transferts gouvernementaux 98,5 M$ en réserves financières et excédents.



: 355,1 M$ ont été investis sur le territoire, dont 221,5 M$ (62 %) pour le maintien des actifs. Le financement provient de: Gestion responsable de la dette : la dette à long terme s’établit à 1 053,4 M$ au 31 décembre 2024, comparativement à 929,3 M$ en 2023. Le ratio du service de la dette sur les revenus reste stable à 11,26 %.

En vertu de la Politique de gestion des réserves financières, la Ville doit affecter une importante part de ses excédents financiers dans ses réserves afin d’atteindre plusieurs seuils minimaux. C’est le cas notamment pour le déneigement, les produits chimiques et pour l’excédent de fonctionnement non affecté. À la suite de ces opérations, la politique prévoit que 50 % des 1,6 M$, soit un montant de 0,8 M$, doit être affecté à la réserve financière pour le paiement comptant des immobilisations.

Principaux investissements en infrastructures

Les dépenses en immobilisation, qui se sont élevées à 355,1 M$ en 2024, ont permis la réalisation de nombreux projets significatifs pour la population lavalloise. L’avancement financier du programme triennal d’immobilisations (PTI) atteint 69 % pour cette même année. Parmi les investissements marquants de l’année, notons :

54,4 M$ pour la reconstruction et la réhabilitation de conduite d’égouts et d’aqueducs

28,4 M$ pour la reconstruction et la réhabilitation de chaussée et réfection des structures (ponts, viaducs, ponceaux)

19,1 M$ pour le Complexe aquatique

13,7 M$ pour l’aménagement et le maintien des parcs et espaces publics du territoire

12,3 M$ pour l’infrastructure culturelle du centre-ville (bibliothèque centrale et centre de création artistique professionnel).

Crédibilité confirmée par les auditeurs et la vérificatrice générale

Le rapport financier a été audité conjointement par la Vérificatrice générale et Raymond Chabot Grant Thornton. De plus, rappelons que S&P Global Ratings a reconduit, pour une quatrième année consécutive, la cote de crédit AA+ avec perspective stable, soit la meilleure cote attribuée à une municipalité au Québec, soulignant la solidité de la gouvernance financière de Laval.