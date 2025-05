Mouvement lavallois – équipe Stéphane Boyer lance sa campagne électorale

C’est devant plus d'une centaine de sympathisants rassemblés dimanche matin que le Mouvement lavallois – équipe Stéphane Boyer a tenu son assemblée générale annuelle, marquant du même coup le lancement officiel de sa campagne électorale en vue des élections municipales de novembre 2025.

L’événement a été l’occasion pour le maire de Laval et chef du parti, Stéphane Boyer, de livrer un premier discours électoral mobilisateur, soulignant les avancées de son administration et la nécessité de poursuivre le travail amorcé.

«Après les années de honte avec Vaillancourt, après les années à faire le ménage avec Marc Demers, Laval est en train de prendre son envol. On le sent partout : les choses bougent, et les Lavallois le voient. Ils ont voté pour une ville plus belle, plus conviviale, plus efficace et plus sécuritaire — et on leur a livré ce qu’on a promis. Les défis sont immenses et avec les turbulences économiques que l’on connaît, les années devant nous seront décisives. Les Lavallois pourront compter sur une équipe dynamique et efficace, expérimentée et compétente, pour continuer d’avancer et de bâtir une ville dont on peut tous être fiers. », indique Stéphane Boyer.

Lors de cette rencontre, 12 conseillères et conseillers municipaux sortants ont confirmé leur intention de se représenter. Il s’agit de :

Ray Khalil dans Sainte-Dorothée

Yannick Langlois dans L'orée-des-Bois

Nicholas Borne dans Laval-les-Îles

Aline Dib dans Saint-Martin

Vasilios Karidogiannis dans L’Abord-à-Plouffe

Sandra el-Helou dans Souvenir-Labelle

Alexandre Warnet dans Laval-des-Rapides

Cecilia Macedo dans Marigot

Christine Poirier dans Pont-Viau

Flavia Alexandra Novac dans Sainte-Rose

Seta Topouzian dans Renaud-Coursol

Pierre Brabant dans Vimont

Le maire a également rendu un hommage senti à deux élues de longue date, Sandra Desmeules et Jocelyne Frédérique Gauthier, qui ont annoncé qu’elles ne solliciteraient pas de nouveau mandat, après 12 années de service. M. Boyer a souligné leur rigueur, leur persévérance et leur droiture tout au long de leur parcours, ainsi que l’inspiration qu’elles représentent pour les femmes en politique.

Le maire Boyer a conclu en saluant leur engagement exemplaire et en rappelant que la politique demeure un parcours exigeant, surtout pour les femmes, et que ces deux élues incarnent des modèles inspirants de persévérance et de leadership.