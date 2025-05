Laval fait le bilan des 10 premières années de consultations publiques

Lors du dévoilement du bilan des dix dernières années de consultations publique et de la participation citoyenne de la Ville de Laval, plus d'une centaine de personnes se sont réunie au Collège Letendre le 22 mai.

L'organisation a présenté les projets réalisés en collaboration avec la population et qui permettront d'ouvrir la porte aux réflexions collectives sur l’avenir de la démocratie municipale.

Depuis la mise en place de cette approche concertée, ce sont plus de 60 projets municipaux qui ont bénéficié de démarches de consultations publiques. Un total de 350 activités citoyennes, mobilisant près de 30 000 personnes ont eu lieu. On compte plus de 460 000 visites sur la plateforme repensonslaval.ca, qui rassemble les projets municipaux faisant l'objet d'une démarche participative.

« Depuis une décennie, Laval affirme avec constance sa volonté d’être à l’écoute de sa population. Les consultations publiques de la Ville ont permis à des Lavalloises et Lavallois de tous horizons de proposer des idées concrètes, contribuant à bonifier des projets transformateurs et à nourrir la réflexion des personnes élues et de l’administration municipale. Au fil des ans, une culture de la participation s’est véritablement enracinée au sein de la Ville de Laval » , exprime Alexandre Warnet, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation publique.

Laval bonifie sa Politique de consultation publique et de participation citoyenne

En 2015, à la suite de la démarche Repensons Laval qui a accompagné l'élaboration de la vision stratégique de la Ville, Laval s’est dotée d’une équipe dédiée à la consultation publique.

Elle a activé sa Politique de consultation publique et de participation citoyenne en introduisant la codécision. Cette pratique consiste à déléguer une part du pouvoir décisionnel de la Ville aux citoyens, conformément à une structure préalablement approuvée par les personnes élues.

La Ville annonce également l’ajout de deux principes directeurs :

Une réelle capacité d’influence, en reconnaissant aux citoyennes et aux citoyens un véritable pouvoir sur les décisions qui les concernent.

Et un engagement envers la diversité, en favorisant des approches inclusives qui reflètent la pluralité de la population lavalloise.

Des projets phares développés grâce à la participation citoyenne

Laval a ainsi pu mettre en place des projets concrets pour la collectivité. Voici quelques exemples réalisés au cours des dernières années :

Budget participatif : La population est invitée à participer à la prise de décision publique, en décidant directement comment une partie du budget municipal sera utilisée.

Tournée des Ados : Près de 200 jeunes de Laval ont pris la parole pour réinventer leurs bibliothèques selon leurs souhaits et leurs besoins afin d’en faire des lieux à leur image.

Politique régionale de développement social : C’est toute une communauté qui s’est mobilisée pour tisser des liens sociaux plus forts et des actions concertées dans le cadre de cette politique, dont 700 participants et participantes à la première phase.

Espace citoyen des Confluents : La Ville de Laval a inauguré en 2024 un nouveau centre multifonctionnel dédié à la communauté de Saint-François et Duvernay-Est. L’Espace citoyen des Confluents est le fruit de plusieurs années de consultation publique avec la population, alors que des centaines de Lavalloises et de Lavallois ont pu exprimer leur opinion.