Le drapeau italien flotte au Parlement pour la Festa della Repubblica

À l’occasion de la Festa della Repubblica italienne célébrée le 2 juin, Angelo Iacono, député fédéral d’Alfred-Pellan, et président du groupe interparlementaire Canada-Italie (CAIT), a organisé une cérémonie de levée de drapeau italien sur la Colline du Parlement.

Accompagné de l’ambassadeur de l’Italie au Canada S.E. Alessandro Cattaneo, des membres du CAIT ainsi que plusieurs autres députés et sénateurs pour souligner l’histoire et le patrimoine italien, le député Iacono a présidé ce rassemblement fortement symbolique, mettant en valeur la solide et riche empreinte de la communauté italienne au Canada

« Ce moment nous rappelle le courage de ceux qui ont choisi la liberté en 1946, et chaque jour depuis. Mais aussi de ceux qui, par la migration, ont construit des ponts entre les continents. » mentionne le député Iacono, souhaitant que le partenariat entre le Canada et l’Italie puisse se renforcer encore, guidé par des aspirations communes à la paix, à la prospérité et à l’inclusion.

La cérémonie a été marquée par des allocutions et par la performance du groupe de jeunes danseurs Fonte d’Amore ainsi que et de la chorale d’enfants italo-canadiens, Do-Re-Mi Bimbi, qui, sous la direction de Carmela Prinzo, ont chanté les hymnes nationaux des deux pays. La levée du drapeau italien, qui a conclu l’évènement, symbolise les liens profonds qui unissent le Canada et l’Italie, ainsi que la contribution importante des Italo-Canadiens à la richesse culturelle, sociale et économique du pays.