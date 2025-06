Élections : Trois nouveaux candidats pour Le Mouvement lavallois

Dans le cadre des prochaines élections municipales qui ont lieu en novembre, le parti Le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer a présenté trois nouveaux candidats qui porteront sa couleur.

On compte Annick Senghor se présentant dans Saint-Vincent-de-Paul, Anick Brunet dans Duvernay et Justin Boisvert dans Saint-Bruno.

« Je suis fier de présenter aux Lavallois une équipe dynamique, efficace et axée sur les résultats. Annick Senghor, Anick Brunet et Justin Boisvert rejoignent un groupe de conseillers et conseillères expérimentés qui partagent une même vision : faire avancer Laval en répondant concrètement aux besoins de la population. Nous avons livré des projets qui améliorent la qualité de vie dans tous les quartiers, et nous sommes prêts à en faire encore plus au cours des quatre prochaines années », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois.

Présentations des candidats

Annick Senghor – Candidate dans Saint-Vincent-de-Paul

Fière Lavalloise depuis 17 ans, Annick Senghor incarne l’ouverture, l’engagement et la diversité. Ancrée dans sa communauté, elle agit avec cœur et conviction pour améliorer le quotidien des citoyens. Maman de deux adolescents, elle porte fièrement les valeurs de respect, d’empathie et de coopération au quotidien et dans ses nombreuses implications communautaires.

Impliquée auprès de divers organismes et bénévole à l’Association d’anémie falciforme du Canada, Annick est une actrice active du tissu social lavallois. Elle est également présidente du Mouvement lavallois – Équipe Stéphane Boyer, où elle défend une vision inclusive et durable pour Laval, tout en mettant de l’avant les valeurs du parti.

Son engagement politique est motivé par un désir profond de servir, de bâtir des ponts entre les gens et de contribuer à une ville où chaque Lavalloise et Lavallois peut s’épanouir pleinement. Saint-Vincent-de-Paul peut compter sur une voix forte, humaine et résolument tournée vers l’avenir.

Anick Brunet – Candidate dans Duvernay

Résidente de Duvernay depuis plus de 20 ans, Anick Brunet est une citoyenne de cœur et d’action. Ses enfants ont grandi dans le quartier, fréquenté ses écoles, et c’est au fil des années qu’elle a tissé un lien sincère avec les familles et les organismes locaux. Engagée comme commissaire scolaire et membre du comité organisateur de la fête de quartier de Val-des-Arbres, elle connaît les défis et les forces de sa communauté.

Animée par une volonté d’écoute et de proximité, elle se représente avec le Mouvement lavallois – Équipe Stéphane Boyer, convaincue par la vision du parti pour une ville plus durable, inclusive et connectée à ses citoyens. Elle souhaite continuer de faire avancer Duvernay avec transparence, constance et authenticité.

Son engagement repose sur une connaissance intime du terrain et un profond respect pour les gens qui y vivent. Pour Anick Brunet, chaque projet est une occasion de renforcer le tissu social et d’améliorer la qualité de vie des familles du secteur.

Justin Boisvert – Candidat dans Saint-Bruno

Natif du quartier Saint-Bruno, Justin Boisvert y a grandi et y a développé un fort sentiment d’appartenance envers sa ville. Aujourd’hui, il souhaite redonner à sa communauté en s’engageant activement pour représenter les citoyens avec intégrité, dynamisme et bienveillance. Fier de Laval, il valorise son caractère familial, la richesse de sa diversité, la qualité de ses espaces verts et son dynamisme culturel et sportif.

Diplômé en administration des affaires et actif dans le domaine agroalimentaire, Justin connaît bien les réalités économiques locales, notamment le rôle important que joue l’agriculture sur le territoire. À l’écoute, accessible et motivé, il souhaite porter la voix des jeunes générations et contribuer à une ville résolument moderne, tournée vers l’avenir.

Son amour du sport, sa curiosité culturelle et son intérêt sincère pour les gens font de lui un candidat humain, proche de ses concitoyens. Inspiré par le leadership du maire Stéphane Boyer, Justin Boisvert s’engage à mettre ses compétences et son énergie au service de Saint-Bruno et de Laval.