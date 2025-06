Rapport sur la tempête Debby : l'opposition à Laval indignée des conclusions

Le 2 juin dernier, la Ville de Laval a déposé son rapport sur la tempête Debby survenue en août 2024. Toutefois, l'opposition officielle dont fait partie le conseiller du district de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval Achille Cifelli et le candidat à la mairie pour Action Laval Frédéric Mayer, est indignée, mais aucunement surprise des conclusions du rapport.

On pouvait lire dans le rapport qu'un total de 25 000 heures de travail avaient été nécessaires pour déployer rapidement des mesures d'urgence et de soutien à la population. De plus, les conclusions rapportent quelques vulnérabilités, notamment une difficulté à estimer rapidement le nombre de sinistrés et des enjeux dans la collecte et l’analyse des données en temps réel.

Toutefois, Action Laval, pointe du doigt « l'inaction du maire face au mauvais état des infrastructures d'eau ce qui aurait aggravé les inondations ». Le parti accuse également le maire d'agir discrètement en publiant le rapport la veille de la séance du conseil municipal ne permettant ni à la population ni aux médias de parcourir le document et de réfléchir à leurs demandes pour la période de questions. Pour eux, il s'agit d'une manière de « minimiser les réactions et à éviter les débats » . Ce n'est pas la première fois que l'administration du maire de Laval se fait reprocher de n'être pas transparent.

Il y a quelques années, la mise à niveau du réseau d’eau et d’égout avait été estimée pour un coût total de 621 M$. Action Laval déplore qu'un montant de 385 M$ a plutôt été utilisé pour la construction d'une bibliothèque centrale, d'un centre aquatique, d'une cour municipale, d'un chalet et d'un site web.

« Le maire a trouvé des millions pour des projets d’image, mais presque rien pour la modernisation des infrastructures d’eau. Pendant ce temps, ce sont les citoyens qui écopent. Il a attendu la tempête Debby pour réagir, alors qu’Action Laval talonne l’administration municipale depuis des années à ce sujet. On a encore une fois la preuve que le maire ne se préoccupe pas des besoins des citoyens et qu’il réagit seulement en mode gestion de crise ! » a indiqué Frédéric Mayer.

Selon le communiqué envoyé par l'administration du maire actuel, le comité pour la résilience municipal, créé après la tempête Debby, a prévu d'ici 2027 d'investir 350 M$ pour renforcer les infrastructures d'eau de la Ville. Mais pour l'opposition ce sont de « timides investissements » et des actions qui viennent « trop peu trop tard ».

« Ce que les Lavallois ont vécu après le passage de la tempête Debby est le résultat d’un choix politique. Le maire savait depuis des années que nos infrastructures d’eau étaient à risque et il a décidé de fermer les yeux. C’est irresponsable ! » a déclaré Achille Cifelli.

Dans le cadre des prochaines élections municipales en novembre de cette année, Action Laval indique avoir dans ses priorités les services aux citoyens, tels que la mise à niveau des infrastructures d’eau, dès sa première année au pouvoir . Le parti prévoit également mettre sur pied une commission transpartisane sur les finances, afin que tous les élus aient leur mot à dire sur la saine gestion des finances de la ville.