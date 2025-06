SAAQclic: le témoignage du PDG Éric Ducharme ne sera pas devancé, tranche Gallant

Le bilan 2024 du Bureau de l’intégrité et de l’éthique de Laval (BIEL) a été présenté et la Ville de Laval considère que l'année a été marquée par des avancées majeures en transparence, en prévention et en surveillance. De plus, qu'ils auraient pris des actions concrètes et participé à des collaborations stratégiques. « En 2024, l’expertise du ...