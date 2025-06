Parti Laval annonce cinq premières candidatures

Mercredi matin, Claude Larochelle, chef de Parti Laval et candidat à la mairie de Laval, a dévoilé une première vague de candidatures en vue des élections municipales du 2 novembre 2025. Ce sont les districts de Marc-Aurèle-Fortin, Sainte-Rose, Laval-des-Rapides, L’Orée-des-Bois et Saint-Martin qui seront comblés, respectivement, par Louise Lortie, Tommy Vallée, Martine Lanoue, Julie Beaulieu et Aaron Rodriguez.

« Ce sont cinq personnes crédibles, efficaces, proches des gens, qui ont fait leurs preuves et qui partagent notre vision d’une ville bien gérée, humaine et accessible. Des gens qui veulent, eux aussi, s’occuper des vraies affaires », ajoute-t-il.

Des alliés d’expérience et de longue date : Louise Lortie et Tommy Vallée

Conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin depuis 2021, Louise Lortie est reconnue pour sa rigueur, sa présence sur le terrain et son écoute authentique. Celle qui a consacré une grande partie de sa carrière à faire contribuer au développement de l’éducation à Laval, notamment comme présidente de la Commission scolaire, dit être fière de solliciter un deuxième mandat dans le quartier qu’elle affectionne particulièrement.

« Je suis impliquée à Laval depuis de nombreuses années et je m’inquiète par rapport à la direction que prend la ville, les services de base sont de moins en moins au rendez-vous. Moi, je veux continuer à livrer du concret, tout de suite, maintenant, pour et avec les citoyennes et les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin. Je veux qu’on s’occupe des vraies priorités des Lavalloises et Lavallois avant tout le reste », explique la conseillère sortante qui est également coprésidente de campagne de Parti Laval.

Vice-président de Parti Laval et président de sa communauté jeunesse, Tommy Vallée se présentera, pour sa part, dans le district de Sainte-Rose, le quartier où il a grandi, étudié, travaillé et milité. Titulaire d’un baccalauréat en communication, psychologie et science politique et fort d’une solide expérience terrain dans les milieux municipal, politique et syndical, M. Vallée affirme être porté par la volonté de protéger et valoriser le français à Laval, s’attarder davantage aux questions de protection du patrimoine, soutenir le milieu culturel et accélérer la construction de logements pour « freiner l’exode des jeunes ».

Trois candidatures d’exception au service de Laval : Martine Lanoue, Julie Beaulieu et Aaron Rodriguez

Ingénieure spécialisée en gestion des eaux depuis plus de 25 ans, récipiendaire de plusieurs distinctions de la part, notamment, de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’American Water Works Association et de Réseau Environnement, Martine Lanoue se joint à Parti Laval et mettra son expertise au service de Laval-des-Rapides, un district qu’elle connait comme le fond de sa poche et que le Mouvement lavallois avait emporté par moins de 70 votes en 2021, juste devant Parti Laval.

Celle qui a également complété une maîtrise en génie chimique ainsi qu’un programme de 2e cycle en administration publique souhaite s’impliquer pour faire bouger les choses à Laval en matière de gestion des eaux. « À Laval, nos infrastructures en eau et leur gestion ont trop longtemps été négligées. Élue, je ferai de l'eau une priorité. C'est un dossier que je connais sur le bout de mes doigts, qui me passionne, et pour lequel je suis prête à agir sans délai. Il est temps de remplacer l'ambition du spectaculaire par celles de la rigueur et de l’efficacité », d’affirmer la candidate de Parti Laval dans Laval-des-Rapides.

Dans L’Orée-des-Bois, c’est Julie Beaulieu, résidente du quartier depuis plus de 20 ans, diplômée en techniques de l’informatique et détentrice d’un certificat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM qui portera les couleurs de Parti Laval. Celle qui préside également, depuis 2018, la Fondation droit au talent, qui soutient les jeunes dans leurs projets musicaux et artistiques, souhaite s’impliquer activement pour de meilleures infrastructures de proximité et pour améliorer la qualité de vie à L’Orée-des-Bois, une initiative à la fois.

Enfin, dans Saint-Martin, c’est Aaron Rodriguez, avocat en droit de l’immigration, ancien réserviste des Forces armées canadiennes et titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique, qui sera candidat pour l’équipe de M. Larochelle. Cofondateur d’un cabinet juridique établi sur le boulevard Saint-Martin, ancien entraineur de basketball au Collège Laval pendant 11 ans et fier Lavallois, M. Rodriguez dit se présenter pour continuer à aider les personnes vulnérables et bâtir un district sécuritaire, inclusif et humain.