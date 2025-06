Trois élus du parti Action Laval briguent un autre mandat

Les conseillers municipaux Achille Cifelli (Val-des-Arbres), David De Cotis (Saint-Bruno) et Isabelle Piché (Saint-François), membres du parti Action Laval ont l'intention de briguer à nouveau un mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Ces trois élus souhaitent poursuivre leur travail auprès des Lavallois en misant sur l’écoute, l’efficacité et une saine gestion.

Achille Cifelli, chef intérimaire d’Action Laval et conseiller municipal du district de Val-des-Arbres, a participé à la concrétisation de l’aménagement d’un parc canin, le développement de terrains de pickleball, l’amélioration de la sécurité dans les rues via l’ajout de dos d’âne, et le prolongement du transport en commun jusqu’au Smart Centres.

« Mon engagement envers les citoyens demeure le même : être à leur service, améliorer leur qualité de vie et leur redonner une voix forte au conseil municipal ! », a affirmé Monsieur Cifelli.

David De Cotis, qui en est à son troisième mandat comme conseiller municipal du district de Saint-Bruno, a piloté lors du présent mandat, des dossiers tels que la construction et la rénovation de terrains sportifs, l’ajout de nouveaux modules de jeux pour enfants dans les parcs, et le renforcement de la sécurité routière grâce à l’installation de dos d’âne et à la présence accrue de policiers.

« Ma décision de me représenter est fondée sur un engagement profond et inébranlable à l’égard du service public, et sur la prise en compte des priorités des résidents du district de Saint-Bruno. Je suis motivé par un désir constant de servir, par une ferme détermination à relever les défis locaux, et par les principes et la vision d’Action Laval ! », a déclaré Monsieur De Cotis.

Isabelle Piché, élue du district de Saint-François, a tenté d'être le plus présente possible sur le terrain et a participé à l’amélioration des parcs et des infrastructures et le soutien aux organismes communautaires, dans le cadre de son premier mandat.

« Je souhaite poursuivre le travail amorcé avec la même rigueur, transparence et écoute. Ce quartier me tient profondément à cœur, et je veux continuer à défendre ses intérêts à l’hôtel de ville ! », a affirmé Madame Piché.

Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval, a tenu à souligner l’importance de ces candidatures pour l’avenir de Laval.

« Je suis extrêmement fier de pouvoir compter sur des candidats d’expérience comme Achille, David et Isabelle. Leur engagement et leur proximité avec les citoyens sont exemplaires. Ensemble, nous formons une équipe solide et crédible, prête à changer Laval! », a-t-il déclaré.

Action Laval présentera dans les prochaines semaines les grands axes de sa plateforme électorale, qui mettra de l’avant notamment la saine gestion des finances publiques, l’entretien des infrastructures et la revitalisation des districts.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, composé de trois élus : Achille Cifelli (Chef par intérim, Val-des-Arbres), Isabelle Piché (Saint-François) et David De Cotis (Saint-Bruno). Action Laval entend avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration. L’intérêt supérieur des citoyens est au cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action Laval.