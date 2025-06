Un consortium de recherche pour la transformation numérique des entreprises

Dans un contexte où l’intelligence artificielle (IA) transforme tous les secteurs d’activité, Laval économique, le service de développement économique de la Ville de Laval, et IVADO, le principal consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en IA au Canada, annoncent un partenariat stratégique inédit pour propulser l’adoption efficace et responsable de cette technologie révolutionnaire au sein du plus grand nombre d’entreprises lavalloises.

Dès l’automne 2025, des formations spécialisées seront offertes aux dirigeantes et dirigeants et leurs équipes des secteurs stratégiques de Laval, dont les sciences de la vie, manufacturier, TI, commerce, agroalimentaire et tourisme. L’objectif est de stimuler la transformation numérique des entreprises, de renforcer leur compétitivité et de favoriser les maillages avec la recherche et la relève scientifique.

« À Laval, nous croyons que l’innovation est le moteur de notre développement économique. Nous avons l’ambition claire de faire de notre ville une référence incontournable pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur transformation numérique et ce partenariat avec IVADO est un autre levier qui vient renforcer notre engagement. C’est en misant sur ces technologies que nous renforcerons notre compétitivité afin de s’assurer d’une croissance durable pour notre économie régionale », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Ce partenariat avec Laval répond à un besoin concret : accompagner les PME dans l’intégration de l’IA au quotidien. Plutôt que de laisser les entreprises naviguer seules dans cette transition, nous leur offrons un encadrement pratique et des outils adaptés à leur réalité », explique Luc Vinet, directeur général d’IVADO.

Un partenariat novateur

Cette collaboration marque une première entre IVADO et une municipalité pour élargir et structurer l’accès à la formation en IA aux PME.

Reconnue pour son expertise de pointe, IVADO accompagne depuis plusieurs années des entreprises d’ici et d’ailleurs dans l’intégration stratégique de l’IA, en misant sur une approche à la fois rigoureuse et adaptée aux réalités du terrain.

Les programmes de formation conçus dans le cadre de ce partenariat s’appuieront sur l’initiative IAR³ d’IVADO, qui favorise une IA robuste, raisonnante et responsable. Ce référentiel guidera l’élaboration de contenus visant à conjuguer performance, éthique, fiabilité et impact social, afin d’ancrer durablement l’IA dans les pratiques des entreprises lavalloises.

Les formations offertes porteront sur les enjeux éthiques et environnementaux de l’IA, ainsi que sur des applications concrètes adaptées aux milieux manufacturiers, aux directions et aux fonctions transversales comme les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et la cybersécurité.

À propos de Laval économique

Porte d’entrée des entreprises sur le territoire lavallois, Laval économique est un groupe d’experts et d’expertes en solutions d’affaires pour les entreprises lavalloises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable, et pour celles qui désirent s’implanter à Laval.

À propos d’IVADO

IVADO est un consortium interdisciplinaire et intersectoriel de recherche, de formation, et de mobilisation des connaissances qui a pour mission de bâtir et de promouvoir une intelligence artificielle robuste, raisonnante et responsable. Piloté par l’Université de Montréal, avec 4 partenaires universitaires (Polytechnique Montréal, HEC Montréal, Université Laval et Université McGill), IVADO rassemble des centres de recherches, des partenaires gouvernementaux et industriels, pour coconstruire des initiatives intersectorielles ambitieuses favorisant un changement de paradigme de l’IA et de son adoption.