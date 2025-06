L'examen de la Loi sur l'accès à l'information présenterait des lacunes

L'examen fédéral récemment lancé de la Loi sur l'accès à l'information est accueilli avec un profond scepticisme par les défenseurs de la transparence.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a annoncé cet examen gouvernemental, qui a lieu tous les cinq ans, dans un communiqué publié vendredi soir.

Le communiqué indique que les fonctionnaires solliciteront l'avis d'un large éventail de Canadiens, de groupes autochtones, d'experts et d'autres personnes intéressées au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Pour 5 $, il est possible d'invoquer la Loi sur l'accès à l'information pour demander des documents fédéraux, qu'il s'agisse de courriels internes ou de notes de politique, mais cette loi est largement perçue comme désuète et mal administrée.

Plusieurs groupes et personnes concernés ont récemment avancé que l'examen devrait être supervisé par un comité indépendant, et non par le gouvernement, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Matt Malone, professeur à l'Université d'Ottawa et l'un des défenseurs d'un examen indépendant, a affirmé que cet exercice est imparfait dès le départ et qu'il gaspillera de précieuses ressources gouvernementales.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne