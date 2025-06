Récolte des déchets : Action Laval exige une consultation publique

Le conseiller municipal de Saint-Bruno, David De Cotis, membre d'Action Laval, annonce qu’il déposera lors du prochain conseil municipal, un avis de proposition réclamant la tenue d’une consultation publique formelle sur le nouveau modèle de ramassage des déchets que veut imposer par l’administration actuelle.

Similaire au modèle appliqué à Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, ce système prévoit la collecte des ordures aux deux semaines sur l’ensemble du territoire lavallois. Selon le parti, aucune consultation préalable n’a été réalisée, et cette décision soulève de vives inquiétudes quant à son acceptabilité sociale et son adaptabilité aux réalités propres à Laval.

« Laval n’est pas Montréal. Chaque district possède ses caractéristiques propres, et imposer un modèle unique sans tenir compte des particularités locales est non seulement irréfléchi, mais irrespectueux envers les citoyens », affirme Monsieur De Cotis.

Au nombre des motifs justifiant cette demande de consultation, nous pouvons lire les réalités territoriales variées entre les quartiers, qui influencent fortement les besoins en matière de gestion des déchets. À ceci s’ajoute l’absence de données probantes locales pour justifier la collecte aux deux semaines et les impacts potentiels majeurs sur la santé, l’accessibilité et la qualité de vie de plusieurs groupes vulnérables (familles, personnes âgées, personnes avec des enjeux de santé).

Le candidat à la mairie pour Action Laval, Monsieur Frédéric Mayer soulève qu’il y a « un manque flagrant de transparence et de dialogue avec la population avant l’adoption de cette décision. Ceux qui vont vivre avec cette importante décision doivent être consultés. »

Action Laval propose donc de mettre en place une consultation publique structurée et inclusive, comprenant une analyse comparative entre les réalités de Laval et d'autres villes ayant adopté des modèles similaires et une étude d’impacts socioéconomiques et environnementaux à l’échelle locale. Cette démarche devrait être accompagnée d’un volet participatif permettant aux citoyennes et citoyens de faire part de leurs préoccupations et propositions et de la production et la publication d’un rapport détaillé avant toute mise en œuvre du nouveau système de collecte.