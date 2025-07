De nouveaux membres au sein du comité exécutif d'Action Laval

Porté par l’élan du rassemblement du 17 juin, Action Laval a tenu son assemblée générale le 26 juin. Les membres y ont uni leurs voix pour élire un comité exécutif qui rassemble entre autres plusieurs nouveaux noms.

L’honneur de ce renouvellement est une autre bonne nouvelle à mettre au dossier du candidat à la mairie, Frédéric Mayer, et du chef par intérim d’Action Laval, Achille Cifelli, qui ont été en mesure de faire le pont entre l’ancienne garde et l’arrivée de nouvelles forces. En effet, le nouveau Comité exécutif est une composition de membres de longue date, d’anciens candidats et de nouvelles recrues.

Monsieur Cifelli voit dans cette équipe un choix rassembleur qui suscite à la fois confiance et espoir pour l’avenir de la ville. Il mentionnait qu’« avec ce nouveau comité exécutif, solide et à l’écoute, Action Laval est plus prêt que jamais à relever les défis. Ensemble le 2 novembre, nous allons redonner aux Lavallois et Lavalloises une voix forte et une équipe qui travaille réellement pour eux. »

Howard Romanado, un entrepreneur reconnu possédant une solide expérience en politique, a été élu à la présidence du comité exécutif. « Je suis honoré de m’impliquer à titre de président du comité exécutif. Cette assemblée générale confirme qu’Action Laval est plus mobilisé que jamais. L’élection d’un comité exécutif engagé nous permettra de continuer à proposer une alternative forte, crédible et ancrée dans les priorités des Lavallois et Lavalloises, » a souligné Monsieur Romanado.

Pour sa part, le candidat à la mairie pour Action Laval, Frédéric Mayer, se réjouissait de l’arrivée de gens impliqués et d’un grand nombre de nouveaux membres au parti. « Voir des gens de cette qualité s’impliquer à nos côtés me confirme que notre projet pour Laval rallie des gens motivés à bâtir une ville plus proche de ses citoyens, plus responsable et mieux gérée. Ensemble, nous allons présenter une équipe forte aux Lavalloises et Lavallois. »

Le nouvel exécutif d’Action Laval est composé de :

Chef par intérim : Achille Cifelli

Président du parti : Howard Romanado

Dirigeant auprès du DGEQ : Alireza Arzani

Dirigeant auprès du DGEQ : Nayef Mustapha

Représentant officiel auprès du DGEQ : Richard Vallée

Représentant du caucus des élus : David De Cotis

Représentants des membres : Stéphane Bacon, Nathalie Gélinas, Carl Volcy et Nassif Élias