Action Laval annonce trois autres nouveaux candidats

Action Laval annonce la candidature de James Bissi dans le district de Sainte-Dorothée, de Melissa Annisi dans le district d’Auteuil et de Stefano Piscitelli dans le district de Vimont, en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Selon le parti, la conseillère en sécurité financière de profession, Melissa Annisi détient un fort sens de l’éthique et une passion pour les finances. La candidate du district d’Auteuil s’est aussi impliquée en politique provinciale à titre d’attachée politique pendant près de cinq ans. Son empathie, son écoute et sa proximité avec les gens font d’elle une candidate naturellement tournée vers le service public.

« Laval a besoin d’élus qui comprennent la réalité des citoyens et qui savent les écouter. Je veux être une voix forte et accessible pour les gens d’Auteuil. Je suis prête à travailler pour une ville plus humaine, plus transparente et plus proche des gens », a affirmé Madame Annisi.

De son côté, Stefano Piscitelli possède près de 25 ans d’expérience en transformation d’affaires et numérique. Il a accompagné de grandes entreprises vers une modernisation de leurs services. Celui qui veut représenter le district de Vimont souhaite mettre cette expertise au service des citoyens de Laval. Marié et père de quatre enfants, il s’investit depuis plus de dix ans comme entraîneur bénévole auprès de différentes associations sportives locales.

« Ma priorité est de remettre l’efficacité au cœur de nos services municipaux. Les citoyens de Vimont méritent un accès rapide et de qualité à des services essentiels. Je veux mettre mon expérience au service des familles, des aînés et des jeunes de notre district », a déclaré Monsieur Piscitelli.

James Bissi est ingénieur civil et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Œuvrant dans le secteur du génie civil et de l’hydroélectricité depuis plus de dix ans, il souhaite maintenant se mettre au service de ses concitoyens pour faire une différence concrète dans leur vie. James Bissi, qui se présente dans le district de Sainte-Dorothée, aspire à bâtir une communauté solidaire et engagée, où les idées circulent et les besoins réels des gens sont au cœur des décisions.

« Je veux bâtir des ponts entre les citoyens, les élus et l’administration municipale. Sainte-Dorothée a besoin d’un conseiller qui comprend ses enjeux, qui agit avec intégrité et qui est présent sur le terrain. Mon engagement est sincère et tourné vers l’avenir », a indiqué Monsieur Bissi.

Le chef intérimaire du parti, Achille Cifelli, a tenu à saluer leur engagement :

« Melissa, Stefano et James sont des candidats solides, enracinés dans leur milieu, et qui comprennent les défis réels des citoyens. Leur implication démontre que de plus en plus de Lavalloises et Lavallois veulent un changement positif et durable. Avec eux, Action Laval renforce son équipe et propose une véritable alternative aux citoyens », a soutenu Monsieur Cifelli.