Carole St-Denis est candidate dans le district de Champfleury

Le Mouvement lavallois – Équipe Stéphane Boyer annonce la candidature de Carole St-Denis dans le district de Champfleury en vue des élections municipales de 2025.

Directrice générale de la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) depuis cinq ans, Mme St-Denis est reconnue pour son engagement indéfectible envers le mieux-être des personnes aînées et sa capacité à rassembler les acteurs de la communauté autour de solutions concrètes.

Figure respectée du milieu communautaire, elle représente depuis plusieurs années la voix de près de 60 organismes œuvrant auprès des aînés.

« L’expérience, la rigueur et l’engagement de Carole St-Denis en font une alliée précieuse pour notre équipe, mais surtout pour les Lavallois. Elle comprend les réalités des aînés et des jeunes familles, sait faire avancer les dossiers avec sensibilité et détermination, et partage notre volonté d’une ville inclusive où chacun peut grandir et vieillir dans la dignité. Sa candidature envoie un message fort à toute la population lavalloise : les aînés lavallois pourront compter sur notre équipe », affirme Stéphane Boyer, maire de Laval.

L’engagement de Mme St-Denis dépasse le milieu des aînés : elle s’est investie auprès des jeunes lavallois par son implication passée dans l’Association sportive Laval-Nord, les cadets de Salaberry et le conseil d’établissement de l’école Villemaire. Elle siège actuellement sur le conseil de l’école de l’Équinoxe, où elle a initié le projet École Réflexe Aîné, une première à Laval. Professionnelle des communications et diplômée du Collège Algonquin, Mme St-Denis détient également une certification en leadership de l’Institut de leadership de Montréal. Elle a mené une carrière dans les médias radiophoniques et télévisuels, puis dans le développement des affaires, avant de s’investir pleinement dans la concertation régionale.

« Après plus de deux décennies à Laval, je ressens un profond attachement pour ma ville et mon quartier. Je souhaite aujourd’hui mettre mon expérience au service de mes concitoyens de Champfleury, pour porter leur voix et continuer de défendre les enjeux qui touchent nos communautés, notamment les aînés et les jeunes familles. Je suis fière de me joindre à une équipe qui agit avec conviction et qui partage mes valeurs d’intégrité et de rigueur », déclare Carole St-Denis, candidate du Mouvement lavallois dans Champfleury.

Rappel des candidatures annoncées pour le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer jusqu’à présent :

● Stéphane Boyer à la Mairie

● Ray Khalil dans Sainte-Dorothée

● Yannick Langlois dans L'orée-des-Bois

● Nicholas Borne dans Laval-les-Îles

● Aline Dib dans Saint-Martin

● Vasilios Karidogiannis dans L’Abord-à-Plouffe

● Sandra el-Helou dans Souvenir-Labelle

● Alexandre Warnet dans Laval-des-Rapides

● Cecilia Macedo dans Marigot

● Christine Poirier dans Pont-Viau

● Flavia Alexandra Novac dans Sainte-Rose

● Seta Topouzian dans Renaud-Coursol

● Pierre Brabant dans Vimont

● Annick Senghor dans Saint-Vincent-de-Paul

● Anick Brunet dans Duvernay

● Justin Boisvert dans Saint-Bruno