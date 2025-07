Un Plan d’action en matière de vieillissement actif 2025-2030 pour Laval

Pour répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population, la Ville de Laval a adopté, lors de la dernière séance du conseil municipal, son Plan d’action en matière de vieillissement actif 2025-2030. Ce plan, conçu dans le cadre de l’accréditation « Municipalité amie des aînés (MADA) », qui résulte d’une démarche intersectorielle, inclusive et concertée, propose des stratégies communes ambitieuses, visant à favoriser le bien-être, l’autonomie et la participation sociale des personnes aînées sur le territoire lavallois.

Mentionnons que l’élaboration du plan est appuyée financièrement par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« D’ici 2041, une personne sur quatre à Laval sera âgée de 65 ans ou plus. Reconnue comme Municipalité amie des aînés depuis 2014, nous avons la volonté ferme de faire en sorte que nos aînés puissent continuer de vivre dans un environnement où ils se sentent en sécurité, respectés et pleinement inclus. Le vieillissement de la population représente un changement important, et notre plan d’action vise à y répondre de façon proactive. Il s’inscrit dans notre engagement à faire de Laval un milieu de vie accueillant et stimulant pour les personnes aînées, aujourd’hui et pour les années à venir », indique Sandra El-Helou, conseillère municipale et responsable du dossier des personnes aînées au comité exécutif.

Soutien financier et mise en œuvre

Pour en assurer la mise en œuvre, la Ville a instauré en 2023 un programme de soutien financier annuel de 250 000 $ destiné aux organismes communautaires œuvrant auprès des personnes aînées.

Une démarche rigoureuse et participative

Afin de garantir que le plan d’action 2025-2030 soit un véritable reflet des priorités collectives et des enjeux à venir en matière de vieillissement actif, plus de 28 consultations ont été organisées auprès de la population, du milieu communautaire, des services municipaux et du réseau de la santé. De plus, la Ville de Laval a actualisé son diagnostic du vieillissement actif en tenant compte de l’évolution démographique et des nouveaux défis qui en découlent en s’inspirant du Portrait sur la situation des personnes aînées à Laval, du Portrait des services à la population aînée lavalloise et du Portrait de l’écosystème du vieillissement actif à Laval.

Trois grandes orientations structurantes

Le plan d’action s’appuie sur trois grandes orientations structurantes :

Faire de Laval une communauté dynamique et inclusive, où il fait bon vieillir, axée sur le respect, l’entraide, l’inclusion et la solidarité, afin de soutenir la participation active des personnes aînées à la vie collective. Offrir des milieux de vie favorables, sécuritaires et conviviaux, qui favorisent l’autonomie des personnes aînées, notamment grâce à des environnements adaptés et au soutien des transports actifs. Planifier une offre diversifiée d’activités, de programmes et de services permettant aux personnes aînées de demeurer physiquement, socialement, cognitivement et citoyennement actifs.

Cinq principes stratégiques

Sa mise en œuvre repose sur cinq principes structurants, soit comprendre les besoins et les réalités des personnes aînées, garantir l’inclusion sous toutes ses formes, adopter une communication efficace et adaptée, renforcir les dynamiques de proximité et favoriser une approche concertée entre les différents partenaires du milieu.

Vieillissement accru de la population

Entre 2001 et 2021, la population âgée de 65 ans et plus a connu une croissance fulgurante de plus de 80 % à Laval. Selon les projections, la population lavalloise âgée de 65 ans et plus devrait augmenter de 47,1 % entre 2021 et 2041, pour atteindre environ 120 500 personnes. D’ici 2041, une personne sur quatre à Laval sera âgée de 65 ans ou plus.

Cette croissance sera particulièrement marquée chez les personnes les plus âgées :

· Le groupe des 65 à 74 ans devrait croître de 25 %;

· Celui des 75 à 84 ans, de 71,3 %;

· Et les 85 ans et plus, de 89,4 %.

Ainsi, les Lavallois et Lavalloises de 75 ans et plus représenteront la majorité des personnes aînées en 2041, soit 57,7 % de cette population, comparativement à 47,9 % en 2021.