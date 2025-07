540 M $ en éducation: «pas un chèque en blanc» aux CSS, dit le ministre Drainville

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, réitère que le réinvestissement de 540 millions $ pour les services aux élèves doit s'accompagner de réduction de dépenses administratives des centres de services scolaires (CSS).

Québec ne signera «pas un chèque en blanc» aux CSS, a-t-il soutenu en mêlée de presse mercredi en fin d'avant-midi à Lévis.

Questionné sur sa promesse annoncée deux semaines plus tôt, le ministre caquiste a, de nouveau, affirmé que l'enveloppe de 540 millions $ «n'est pas un bar ouvert» pour les CSS.

«C'est 540 qui doivent aller dans leur totalité aux services aux élèves, puis ça doit s'accompagner de réduction des dépenses administratives des centres de services scolaires», a déclaré M. Drainville.

Pour obtenir de l'argent de l'enveloppe, les CSS devront rendre des comptes et faire la preuve mensuellement qu'ils ont tenu leurs engagements en matière de dépenses, a expliqué le ministre.

«Le montant, on ne va pas le leur donner d'un coup, a-t-il affirmé. On leur dit: ‘‘voici l'argent auquel tu auras droit. Maintenant, on ne te fait pas un chèque en blanc’’. Il y aura une reddition de comptes qui sera faite, puis les paiements, on les fait chaque mois.»

Il a mentionné que les CSS sont déjà depuis plusieurs mois «en mode révision des dépenses administratives» et ont commencé à identifier là où ils peuvent couper.

«On les a accompagnés là-dedans. Et le réinvestissement qu'on fait, il s'accompagne de mesures d'efficacité, puis de réduction de la bureaucratie, puis de la réduction des dépenses administratives», a fait valoir M. Drainville.

Au moment de dévoiler ses règles budgétaires en juin, le gouvernement Legault avait demandé aux CSS de réduire leurs dépenses de 570 millions $ pour la prochaine année.

Cette décision a soulevé une levée de boucliers au sein de la population. Quelques semaines plus tard, Québec a fait volte-face et le ministre de l'Éducation a annoncé sur ses réseaux sociaux un réinvestissement de 540 millions $.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne