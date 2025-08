Des ministres fédéraux sont au Mexique pour discuter de commerce

La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, et le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, sont au Mexique pour rencontrer la présidente Claudia Sheinbaum et discuter de la croissance économique, du commerce et de la sécurité.

Ce voyage précède la visite prévue du premier ministre Mark Carney au Mexique pour rencontrer Mme Sheinbaum.

Vendredi dernier, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 35 % sur les produits qui ne sont pas couverts par l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM).

Le Mexique, de son côté, a obtenu un sursis de 90 jours avant l'entrée en vigueur des droits de douane que les États-Unis menacent d'imposer.

L'ACEUM doit faire l'objet d'une révision obligatoire l'année prochaine.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a appelé l'année dernière à la conclusion d'un accord commercial bilatéral entre le Canada et les États-Unis, affirmant que le Mexique servait de cheval de Troie pour l'entrée de pièces automobiles et de véhicules chinois sur le marché nord-américain.

Mme Anand et M. Champagne rencontreront également des chefs d'entreprise canadiens et mexicains au cours de ce voyage de deux jours.

David Baxter, La Presse Canadienne