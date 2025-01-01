Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Commission d'enquête Gallant

SAAQclic: les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné

durée 18h00
29 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les ministres Christian Dubé et Sonia LeBel ont témoigné vendredi matin dans le cadre de la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic.

M. Dubé, qui a été président du Conseil du trésor de 2018 à 2020, a livré un court témoignage devant la commission Gallant, à Montréal. Il était présent aux balbutiements du projet de modernisation informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) nommé CASA.

Selon lui, à son arrivée en poste, le projet n’était pas sur le radar du gouvernement. La première fois qu'il entend «des éléments de dépassements de coûts si importants» est lors du dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ), en février dernier, a dit M. Dubé, aujourd'hui ministre de la Santé.

Rappelons que le projet CASA, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le VGQ.

Sa successeure, Sonia LeBel, a notamment été interrogée à propos de la main-d'oeuvre déployée par la SAAQ pour sa transformation numérique. Le secrétariat du Conseil du trésor a un rôle de suivi sur le niveau des effectifs auprès d'organismes comme la société d'État.

Mme LeBel a dit avoir appris vers juin 2021 que la SAAQ «était en surconsommation» d'effectifs, soit qu'elle dépassait ses cibles autorisées. Le secrétariat demandait alors à l'organisation un plan de résorption.

À la lecture de documents, ces demandes de réduction n'ont jamais été respectées entre 2020 et 2025 alors que les effectifs sont demeurés en hausse durant cette période, a fait remarquer le procureur de la commission, Vincent Ranger.

«Ils ont des difficultés effectivement, a reconnu la ministre caquiste. Ils ne sont pas les seuls en difficulté. On sort de la pandémie. Il y a eu beaucoup de bouleversements.»

À la suite du passage des deux ministres, l'ex-PDG de la SAAQ Éric Ducharme doit poursuivre son témoignage vendredi après-midi.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Diffusion continue: Ottawa a accidentellement supprimé une clause sur la vie privée

Publié à 12h00

Diffusion continue: Ottawa a accidentellement supprimé une clause sur la vie privée

Le gouvernement fédéral affirme examiner ce qui semble être la suppression accidentelle d'une disposition relative à la protection de la vie privée dans sa Loi sur la diffusion continue en ligne. Plus tôt cette semaine, Michael Geist, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, a souligné dans un billet de blogue qu'une disposition relative à la ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: «j'ai fait le saut sur beaucoup de choses», dit Éric Ducharme

Publié à 9h00

SAAQclic: «j'ai fait le saut sur beaucoup de choses», dit Éric Ducharme

Un ancien PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Éric Ducharme, n'était pas alarmé en 2020 par les difficultés rencontrées par SAAQclic au moment où il était haut fonctionnaire au Conseil du trésor. M. Ducharme a débuté son témoignage jeudi devant la commission Gallant, qui se penche sur le virage numérique raté de la ...

LIRE LA SUITE
Le salaire des députés de l'Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Publié hier à 15h00

Le salaire des députés de l'Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Les députés de l'Assemblée nationale ont eu droit en 2025 à une augmentation de salaire de 7,5 %, deux ans seulement après s'être voté une hausse de 30 %. Ainsi, depuis le 1er avril, un élu québécois touche un salaire de base de 141 625 $, comparativement à 131 766 $ l'an dernier, a dévoilé le quotidien La Presse jeudi matin. En 2023, le salaire ...

LIRE LA SUITE