Drainville remet en question les cibles de réduction de GES du Québec

Le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, est prêt à revoir les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Rappelons que conformément aux ententes internationales, le Québec s’est engagé à réduire d’ici à 2030 de 37,5 % ses émissions de GES, par rapport au niveau de 1990.

Mais en mêlée de presse peu après avoir prêté serment mercredi, M. Drainville a ouvert la porte à les réviser.

D'ailleurs, dans le discours de présentation de son cabinet, le premier ministre François Legault a fait savoir que son ministre allait revoir le plan du Québec pour tenir compte du nouveau contexte nord-américain et des priorités des Québécois.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne