Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Renouvellement de la convention collective

Laval et ses cols bleus parviennent à une entente de principe

durée 10h00
12 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une entente de principe est intervenue entre la Ville de Laval et le syndicat représentant ses cols bleus pour le renouvellement de la convention collective, après des années de négociations.

La section locale concernée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, en a fait l'annonce jeudi après-midi.

La convention collective des cols bleus de Laval est échue depuis le 31 décembre 2021. Les négociations pour son renouvellement n'ont véritablement commencé qu'au printemps 2023.

«Nous n'avons pas eu d'augmentations salariales depuis quatre ans. Ces pourparlers ont duré des années et nous avons dû recourir à des moyens de pression», a déclaré le président du syndicat, Louis-Pierre Plourde, dans un communiqué.

«Ceci est dorénavant derrière nous et maintenant, on va présenter les résultats à nos membres», a ajouté M. Plourde.

Les cols bleus lavallois avaient tenu des séquences de grève au cours des derniers mois.

Les détails de l'entente n’ont pas été dévoilés, puisque les membres doivent d'abord en prendre connaissance au cours d'une assemblée générale.

La section locale concernée du SCFP représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec fait une nouvelle offre aux médecins spécialistes

Publié hier à 15h00

Québec fait une nouvelle offre aux médecins spécialistes

Québec bonifie de 72 millions $ son offre aux médecins spécialistes, mais continue de lier une partie de leur rémunération à des objectifs de performance. C'est ce qu'on apprend dans des documents discrètement mis en ligne mercredi, jour de remaniement ministériel à Québec. La nouvelle offre, datée du 4 septembre, prévoit d'ajouter 72,4 ...

LIRE LA SUITE
Mark Carney dévoilera les premiers «grands projets» qui seront priorisés par Ottawa

Publié hier à 12h00

Mark Carney dévoilera les premiers «grands projets» qui seront priorisés par Ottawa

Le premier ministre Mark Carney dévoilera jeudi une première liste de grands projets qui pourraient bénéficier d'une procédure d'approbation accélérée, alors qu'il s'efforce de stimuler les investissements. Le projet de loi C-5, qui a été adopté à une vitesse fulgurante à Ottawa le printemps dernier, vise à accélérer les procédures d'autorisation ...

LIRE LA SUITE
Les oppositions à Québec ne sont pas convaincues du remaniement ministériel

Publié hier à 9h00

Les oppositions à Québec ne sont pas convaincues du remaniement ministériel

Le remaniement ministériel du gouvernement Legault et sa volonté de «couper profondément dans la bureaucratie» sont loin d’impressionner les oppositions à Québec. Pour le chef libéral, Pablo Rodriguez, François Legault n’est pas «crédible» avec sa volonté de faire un «traitement choc». «François Legault nous dit qu'il va améliorer l'efficacité ...

LIRE LA SUITE