Laval et ses cols bleus parviennent à une entente de principe

Une entente de principe est intervenue entre la Ville de Laval et le syndicat représentant ses cols bleus pour le renouvellement de la convention collective, après des années de négociations.

La section locale concernée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, en a fait l'annonce jeudi après-midi.

La convention collective des cols bleus de Laval est échue depuis le 31 décembre 2021. Les négociations pour son renouvellement n'ont véritablement commencé qu'au printemps 2023.

«Nous n'avons pas eu d'augmentations salariales depuis quatre ans. Ces pourparlers ont duré des années et nous avons dû recourir à des moyens de pression», a déclaré le président du syndicat, Louis-Pierre Plourde, dans un communiqué.

«Ceci est dorénavant derrière nous et maintenant, on va présenter les résultats à nos membres», a ajouté M. Plourde.

Les cols bleus lavallois avaient tenu des séquences de grève au cours des derniers mois.

Les détails de l'entente n’ont pas été dévoilés, puisque les membres doivent d'abord en prendre connaissance au cours d'une assemblée générale.

La section locale concernée du SCFP représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.