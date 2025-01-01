Nous joindre
Services en meilleure posture

«La SAAQ 2025 n'est pas la SAAQ 2023», dit la présidente du CA Dominique Savoie

durée 15h00
10 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

L'actuelle présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Dominique Savoie, estime que les services de l'organisme public sont désormais en meilleure posture, après des ratés importants avec son virage numérique.

Mme Savoie est venue témoigner vendredi matin devant la commission Gallant. Elle a notamment énuméré les changements apportés pour améliorer la situation à la société d'État depuis son arrivée à la tête du CA en janvier dernier.

«Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que c'est un peu le début d'un temps nouveau pour la SAAQ», lui a demandé le procureur en chef de la commission d'enquête, Simon Tremblay.

«Je pense que oui. Je pense que la SAAQ 2025, ce n'est pas la SAAQ 2023. Ça fonctionne. Nos temps d'attente sont en baisse. On répond à la majorité de nos obligations en déclaration de services à la clientèle. Mais il y a encore des plaintes. Il y en aura toujours», a-t-elle affirmé.

Le dernier rapport du Protecteur du citoyen a noté avoir «encore» reçu un grand nombre de plaintes en 2024-2025, moins toutefois que l'année précédente concernant la SAAQ. Selon Mme Savoie, la situation s'est déjà améliorée depuis la publication du rapport.

Mme Savoie a été la dernière et 100e témoin des audiences publiques de la commission Gallant, qui tente de faire la lumière sur les difficultés de la modernisation technologique de la SAAQ.

Le commissaire Denis Gallant doit entendre des experts au cours des deux prochaines semaines avant de remettre son rapport d'ici le 15 décembre.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

