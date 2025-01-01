Nouvelle entente entre la Ville de Laval et ses cadres de direction

Le 8 octobre, le comité exécutif de la Ville de Laval a entériné la nouvelle entente avec son personnel cadre de direction fixant les conditions de travail et la politique de rémunération jusqu’en décembre 2028.

Il s'agit d'une étape déterminante franchie dans les négociations entre les deux partis.

« Je suis très satisfait de l’adoption à l’unanimité par l’exécutif de cette nouvelle entente avec une partie de nos gestionnaires. Notre objectif est toujours le même pour l’ensemble des employés : assurer aux Lavallois et Lavalloises des services de qualité tout en respectant leur capacité de payer. D’autres ententes avec différents groupes ont récemment été signées ou pourraient l’être prochainement. Nous abordons les prochaines étapes avec optimisme et rigueur. », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Rappelons, que la Ville était parvenue en juin dernier à s'entendre avec la Fraternité des policiers de Laval. Cette entente est d’une durée de cinq ans axée sur l’efficience et la sécurité de la population. Également, un an plus tôt, c’est plus de 1 200 membres du personnel municipal du secteur des loisirs, représentés par le Syndicat des travailleuses et travailleurs en loisirs de Laval, qui se sont entendus avec la Ville.

Le conseil municipal sera appelé lors de la séance du 18 novembre prochain à officialiser cette dernière entente.