SAAQclic: «toutes les pierres ont été soulevées», dit le commissaire Denis Gallant

Le commissaire Denis Gallant estime avoir «tous les outils» en main pour préparer son rapport et faire des recommandations au gouvernement Legault dans le dossier du fiasco SAAQclic.

La phase publique des travaux de la commission d'enquête sur la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) s'est terminée vendredi après-midi à Montréal.

Plus de 130 témoins ont été entendus au cours de 75 jours d'audiences publiques entre avril et octobre.

Dans sa déclaration de clôture, le commissaire n'a pas manqué de souligner la vitesse à laquelle se sont déroulés les travaux. Mais «rien ne s’est fait en catimini», a-t-il dit.

«Tout a été concocté avec un sentiment d'urgence, mais cela s'est fait avec soin et précaution. Rien n'a été laissé au hasard», a affirmé Denis Gallant.

«Malgré le rythme infernal auquel ils ont été soumis, je constate que toutes les pierres ont été soulevées comme je vous l'avais promis. Nous avons tous les outils pour faire rapport au gouvernement du Québec sur ce qui s'est passé», a-t-il poursuivi.

Le commissaire doit remettre son rapport d'ici le 13 février.

