Ralentissement du DSN: Christian Dubé promet de sévir contre les médecins

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, promet de sévir contre les médecins qui auraient ralenti l'implantation du Dossier santé numérique (DSN).

C'est ce qu'il a affirmé tard vendredi soir en pleine adoption accélérée de la loi spéciale imposant aux médecins un nouveau mode de rémunération et mettant fin à leurs moyens de pression.

Le ministre répondait alors à une question du député Vincent Marissal, de Québec solidaire, qui voulait savoir si le refus de participer à l'implantation du DSN constituait une action «sanctionnable» à ses yeux.

«Des médecins qui refuseraient de participer à un projet pilote, parce que le produit choisi est défectueux et le gouvernement n'a pas prévu de la formation adéquate, est-ce que ça fait partie d'un ralentissement professionnel sanctionnable?» a-t-il demandé.

«Je pense que je connais le cas auquel vous vous référez, et je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises pour des gestes passés, qui ne remontent pas à la période dont on parle en ce moment», a répondu M. Dubé.

M. Marissal a alors demandé des précisions, affirmant ne pas comprendre où le ministre voulait en venir.

«Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, les moyens de pression qui ont été mis qui ont obligé l'arrêt du DSN, il y aura des actions qui seront prises pour ça spécifiquement», a poursuivi Christian Dubé.

«Il y aura d'autres actions qui seront prises spécifiquement sur le DSN», a-t-il répété.

Le 2 octobre dernier, Santé Québec annonçait le report du DSN, qui devait se déployer en projets pilotes cet automne dans les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

M. Dubé a ensuite déclaré plusieurs fois à l'Assemblée nationale que les moyens de pression des médecins étaient entièrement responsables du report du DSN.

«C'est uniquement à cause de ça que le dossier est reporté», a-t-il notamment soutenu le 7 octobre, en référence à la décision des fédérations médicales de boycotter les réunions de travail liées au DSN.

Il est clair que M. Dubé s'apprête à punir les médecins qui auraient ralenti l'implantation du DSN, a réagi M. Marissal en entrevue lundi matin.

Selon lui, le ministre veut lancer une «chasse aux sorcières», mais qui vise-t-il, en vertu de quoi et quelles seraient les sanctions? Des amendes, des mises à pied? s'est-il interrogé.

Le cabinet de M. Dubé n'avait pas encore répondu aux questions de La Presse Canadienne au moment de publier cette dépêche.

Caroline Plante, La Presse Canadienne