Un élan de cœur pour les enfants de Laval
Lancement de la Guignolée 2025 chez Les Zépanouis
Jusqu'au 23 janvier 2026, la population est invitée à donner généreusement dans le cadre de la Guignolée de l'organisation Les Zépanouis, Centre de pédiatrie sociale en communauté Laval.
Les dons permettent de soutenir les enfants lavallois aux parcours de vie complexes en leur offrant des soins médicaux et psychosociaux accessibles et bienveillants. L'organisation a pour objectif de récolter 180 000$ pour poursuivre cette mission.
« Donner, c’est agir concrètement pour que nos enfants aient accès, dès maintenant, au soutien et aux soins de santé dont ils ont besoin pour s’épanouir. Grâce à votre solidarité, nous réduisons les listes d’attente. Merci de répondre présent et de faire de cette Guignolée un geste collectif d’espoir pour nos enfants.», souligne Cadleen Désir, directrice générale chez Les Zépanouis.
Une campagne portée par la communauté lavalloise
En plus de recevoir l'appui de la campagne par des dons, des activités de collecte et des initiatives corporatives menés par Les Aliments Lesters, Porsche Lauzon, Meubles Léon, Le Marronnier et Air Canada, la population peut contribuer de différentes façons.
Il sera possible entre autres de donner lors de la collecte de rue, organisée sur plusieurs sites à Laval et de participer au Tirage de vins de prestige, qui se déroulera du 20 novembre 2025 au 23 janvier 2026, avec des prix totalisant plus de 12 000 $, incluant des billets d’avion offerts par la Fondation Air Canada.
Également, en vous procurant une veilleuse ou peluches exclusives offertes par Veille sur toi, 10 $ par achat seront remis à la campagne ou en faisant un don en ligne sur LesZepanouis.org ou en textant DONau30333pourfaireundonde5$.
Une invitation à la générosité
« Chaque geste compte. Qu’il s’agisse d’un don, d’une heure de bénévolat ou d’un mot d’encouragement, la solidarité lavalloise change réellement la vie des enfants. J’ai le privilège de le voir chaque jour. Grâce à vous et à notre équipe engagée, nos enfants peuvent rêver, grandir et croire en leur avenir », ajoute Madame Désir.
L’organisation invite les citoyens et les entreprises à s’unir pour offrir aux enfants le soutien et les soins dont ils ont besoin pour s’épanouir.
Collecte de rue sur sept sites de la Ville
Canadian Tire Fabreville 28 & 29 novembre - 10h à 17h
Canadian Tire Vimont 28 & 29 novembre - 10h à 17h
Toy’sRUs 28 & 29 novembre -10h à 17h
Galerie Laval 28 & 29 novembre -10h à 17h
Meubles Léon 27 au 30 novembre -10h à 17h
Notre-Dame & Lavatère 29 novembre - 9h30 à 16h00
Daniel-Johnson & Jean-Béraud 29 novembre - 9h30 à 16h00