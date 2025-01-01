La Ville de Laval et Urgences-santé bonifient et renouvellent leur entente

C'est à la caserne 6 du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL, que la Ville de de Laval a fait l'annonce que l'entente avec Urgences-santé a été bonifiée et renouvelée, afin de rehausser les services de premiers répondants grâce à des améliorations aux bénéfices des citoyens.

D'ailleurs, le programme de premiers répondants sera revu pour permette au SSIL d'intervenir de manière plus efficace sur l'ensemble du territoire lavallois, dans l'objectif de sauver plus de vies.

« Laval est un grand territoire à couvrir, et ce précieux partenariat avec Urgences-santé joue un rôle important dans la sécurité de la population. Nos neuf casernes réparties stratégiquement sur le territoire permettent de diminuer le temps de réponse pour obtenir des secours médicaux : nos pompiers et pompières peuvent rapidement prodiguer les premiers soins dans le cas d’urgences médicales en attendant l’arrivée des paramédics. C’est une grande fierté pour nous que l’expertise de notre Service de sécurité incendie inspire maintenant l’ensemble des services de premiers répondants du Québec. », annonce Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Urgences-santé et la Ville de Laval unissent leurs forces pour offrir aux citoyens une chaîne d’intervention préhospitalière efficace et rapide. Grâce à l’engagement des premiers répondants, des vies sont sauvées et la morbidité est réduite. Une collaboration exemplaire qui démontre la puissance du travail d’équipe au service de la communauté. », exprime Michel Garceau, président-directeur général d’Urgence-santé.

On explique que cette nouvelle entente d’une durée d’un an, comporte une optimisation des interventions et des affectations du SSIL afin d’offrir une meilleure couverture d’urgence à la population. Concrètement, davantage de personnes en détresse recevront l’aide rapide des premiers répondants : désormais, tous les appels d’urgence extrême (priorité 0) déclenchent automatiquement leur intervention, laquelle augmente considérablement les chances de survie. La couverture est également élargie aux urgences significatives (priorité 1) lorsque l’ambulance met plus de 10 minutes à arriver. De plus, les pompiers et pompières sont libérés plus rapidement après chaque intervention, ce qui se traduira par une réponse plus rapide à toutes les interventions urgentes sur le territoire. Il est également prévu qu’à partir de 2027, les équipes premières répondantes interviennent dans les cas d’hypoglycémie sévères.

Faits saillants

Depuis son implantation en mai 2022, le programme de premiers répondants a transformé la réponse d’urgence à Laval :

- 6 016 interventions réalisées par les équipes du SSIL;

- 409 vies sauvées dans des situations potentiellement mortelles;

- Réduction du délai d’intervention : d’un temps moyen de plus de 11 minutes avant d’obtenir des secours médicaux à un délai moyen de moins de 7 minutes 30 secondes lorsque les premiers répondants sont affectés;

- 100 % des pompiers et pompières (306 au total) formés et certifiés premiers répondants de niveau 1 (PR-1);

- Les premiers répondants interviennent dans les urgences médicales vitales : risque élevé d’arrêt cardiorespiratoire, réaction allergique ou anaphylactique, surdose médicamenteuse ou liée à la consommation de drogue, insuffisance respiratoire, personne inconsciente;

- Et en plus d’être premiers répondants, les pompiers et pompières de Laval possèdent une expertise en sauvetage nautique et en sauvetage sur glace.

« Depuis l’implantation du service en 2022, nos équipes sont intervenues sur 526 arrêts cardiorespiratoires, dont 37 personnes réanimées avant même l’arrivée de l’ambulance. Ce renouvellement d’entente bonifié nous permet d’aller encore plus loin pour protéger la vie des Lavallois et Lavalloises. Laval est cheffe de file dans le domaine et sera même appelée à siéger au nouveau comité provincial des premiers répondants du MSSS. », ajoute Patrick Taillefer, directeur du Service de sécurité incendie de Laval.