Démission de Pablo Rodriguez

Marc Tanguay reprend le rôle de chef intérimaire du Parti libéral du Québec

durée 18h00
19 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

En attendant le choix de son prochain chef, le Parti libéral du Québec (PLQ) confie à nouveau au député de LaFontaine, Marc Tanguay, le rôle de chef intérimaire.

M. Tanguay repend donc le poste qu'il avait occupé dans le long intervalle entre le départ de Dominique Anglade, en novembre 2022, et l'élection de Pablo Rodriguez, en juin dernier.

Selon le président du PLQ, Rafael P. Ferraro, Marc Tanguay est un député «député respecté et leader reconnu» au sein du caucus libéral.

Dans un communiqué, il a souligné que le sens des responsabilités de M. Tanguay fait de lui «la bonne personne pour assurer la stabilité et préparer la suite du Parti libéral du Québec avec sérieux et responsabilité».

De son côté, M. Tanguay a remercié ses collègues du caucus et les membres du conseil exécutif du parti pour leur confiance. Il a fait valoir que le PLQ doit «retrouver sa capacité d’action et incarner le progrès».

M. Tanguay est élu à l'Assemblée nationale depuis 2012.

La nomination d'un chef intérimaire a été rendue nécessaire par la démission, plus tôt cette semaine, de M. Rodriguez, qui a quitté son poste de chef un peu plus de six mois après son élection.

M. Rodriguez, qui a toujours assuré n'avoir rien à se reprocher, s'est retrouvé dans la controverse pendant plusieurs semaines en raison d'allégations liées au financement de sa course à la direction.

Ces allégations ont mené au déclenchement de plusieurs enquêtes, dont une de l'Unité permanente anticorruption.

Le nouveau mandat de M. Tanguay comme chef intérimaire sera nécessairement plus court que le précédent, car le PLQ devra choisir son nouveau chef rapidement s'il veut être prêt pour les élections d'octobre 2026.

Pour l'heure, on en sait peu sur le processus qui mènera à la sélection du nouveau chef. Le conseil exécutif du parti doit se réunir «dans les prochains jours» pour déterminer la suite des choses.

 

