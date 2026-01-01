Nous joindre
Économie sociale

Lancement de l’Incubateur 2026 du PRESL

durée 16h00
3 février 2026
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Ce vendredi 30 janvier a marqué le coup d'envoi de l’incubateur du PRESL avec l'accueil de treize ambitieux projets d’économie sociale qui constitueront la cohorte 2026. L'incubateur d'entreprises collectives, dédié aux esprits engagés et passionnés de la région lavalloise, offre un parcours unique propulsant les projets à saveur collective vers l'innovation et la voix du succès.

Le Parcours ENRACINE est bien plus qu'un simple incubateur; il incarne une communauté dynamique d'entrepreneurs passionnés par la création d'entreprises collectives. Depuis de nombreuses années, l’incubateur du PRESL a accompagné et soutenu des projets ayant des impacts sociaux positifs sur la communauté lavalloise. La cohorte 2026 est également composée de personnalités ayant à coeur de répondre aux enjeux des Lavallois et Lavalloise.

Cultivez l'innovation collective tout au long de l’incubateur du PRESL

L’incubateur offre une opportunité unique aux entrepreneurs cherchant à développer des projets impactants dans leur communauté. Ce parcours intensif de quatre mois propose une variété de ressources essentielles, notamment :

- Une journée complète de démarrage,
- Une dizaine d’ateliers de formation échelonnées sur quatre mois,
- Une dizaine d’heures de coaching,
- Un accompagnement individuel et personnalisé,
- Un concours de pitch avec des bourses à gagner,
- Une mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial local.

Grâce à ce réseau dynamique de partenaires et de collaborateurs, l’incubateur offre l'impulsion nécessaire pour démarrer et enraciner les projets collectifs sur le territoire lavallois. Les premières activités ont déjà été marqués par des moments de partage, d'apprentissage, et d'inspiration, laissant présager un avenir prometteur pour les treize projets sélectionnés.

- MAJOY — Projet jeunesse social et culturel qui soutient la persévérance scolaire, l’autonomie et l’entrepreneuriat collectif des jeunes créateurs lavallois de 15 à 35 ans; 

- C3 – Club de Communication Consciente — Un espace bienveillant pour développer ses habiletés en communication interpersonnelle, apprendre, pratiquer et évoluer à son rythme.
Agora Créative — Entreprise d’économie sociale qui met en lumière les artistes et acteurs culturels du Québec grâce à des publications, événements et plateformes collaboratives; 

- Collectif Résonance Jeunesse — Un projet musical inclusif qui rassemble les jeunes autour de la pratique collective pour favoriser les liens, la confiance et la réussite. Juste un sourire — Centre d’activités socioéducatives adaptées pour personnes handicapées, favorisant l’épanouissement et l’inclusion; 

- Centre de loisirs Taliwin — Centre inclusif offrant des activités sportives, culturelles et éducatives accessibles à tous, incluant les personnes ayant des besoins particuliers; 

- Collectif Mères Métiers — Initiative visant à briser l’isolement et le silence des mères en congé de maternité par l’entraide et le soutien; 

- Espace Udāna — Initiative d’accompagnement de projets à impact économique et social, créant des passerelles durables entre le Canada et le Maroc; 

- Cercle Rose – Aide financière — Programme de soutien financier pour l’épicerie destiné aux mères monoparentales et aux femmes victimes de violence; 

- Les Échos du patrimoine — Offre culturelle de proximité qui valorise le patrimoine religieux lavallois par des tournées de spectacles réinvesties dans sa conservation; 

- Coop. MSSAJ — Projet d’accompagnement humain et intergénérationnel offrant un soutien personnalisé aux aînés et aux familles pour le maintien à domicile; 

- CRAPEV — Coopérative qui récupère, rénove et redistribue des meubles afin de soutenir les personnes vulnérables tout en réduisant l’impact environnemental; 

- Centre MOAYÉ — Un centre de jour pour adultes avec déficience intellectuelle et/ou TSA, offrant des activités pour leur développement; 

Pour plus d'informations : https://www.economiesocialelaval.com/les-projets-de-lincubateur-2026/. 

