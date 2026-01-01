Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dette fiscale de l'ancien maire Vaillancourt

Action Laval demande au ministre fédéral d'exercer son pouvoir discrétionnaire

durée 10h00
10 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, David De Cotis, annonce qu’il déposera une proposition demandant au ministre fédéral du Revenu national d’exercer son pouvoir discrétionnaire, afin d’annuler la dette fiscale d’un million de dollars de l’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt.

La Ville de Laval a récupéré 7 M$ provenant de fonds municipaux détournés par l’ancien maire. Le gouvernement du Québec a déjà remis à la Ville les impôts provinciaux, soit environ 1,8 M$, tandis que l’Agence du revenu du Canada réclame maintenant près de 1 M$. Selon Action Laval, Ottawa devrait poser un geste similaire afin d’éviter que les contribuables lavallois soient pénalisés une seconde fois.

« Laval est forcée de payer pour les crimes commis contre elle. Cette situation est profondément injuste pour les citoyens qui ont déjà subi les conséquences des gestes posés à l’époque par Gilles Vaillancourt », affirme Monsieur De Cotis.

La proposition qui sera déposée lors de la séance du 10 mars par David De Cotis, vise à ce que le conseil municipal demande officiellement au ministre François-Philippe Champagne d’exercer les pouvoirs prévus par la loi afin d’accorder une remise de dette fiscale lorsque sa perception est jugée déraisonnable ou injuste.

« Le maire dit être choqué aujourd’hui, mais cette entente existe depuis 2016. Qu’a-t-il fait pendant toutes ces années pour tenter de la modifier? » conclut Monsieur De Cotis.

Action Laval souhaite savoir depuis combien de temps le maire avait connaissance de cette situation. La formation exige également une explication publique de toutes les communications avec le gouvernement fédéral, ainsi qu’un échéancier précis indiquant à quel moment l’administration a été informée de cette possibilité.

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, David De Cotis, annonce qu’il déposera une proposition demandant au ministre fédéral du Revenu national d’exercer son pouvoir discrétionnaire, afin d’annuler la dette fiscale d’un million de dollars de l’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt.

La Ville de Laval a récupéré 7 M$ provenant de fonds municipaux détournés par l’ancien maire. Le gouvernement du Québec a déjà remis à la Ville les impôts provinciaux, soit environ 1,8 M$, tandis que l’Agence du revenu du Canada réclame maintenant près de 1 M$. Selon Action Laval, Ottawa devrait poser un geste similaire afin d’éviter que les contribuables lavallois soient pénalisés une seconde fois.

« Laval est forcée de payer pour les crimes commis contre elle. Cette situation est profondément injuste pour les citoyens qui ont déjà subi les conséquences des gestes posés à l’époque par Gilles Vaillancourt », affirme Monsieur De Cotis.

La proposition qui sera déposée lors de la séance du 10 mars par David De Cotis, vise à ce que le conseil municipal demande officiellement au ministre François-Philippe Champagne d’exercer les pouvoirs prévus par la loi afin d’accorder une remise de dette fiscale lorsque sa perception est jugée déraisonnable ou injuste.

« Le maire dit être choqué aujourd’hui, mais cette entente existe depuis 2016. Qu’a-t-il fait pendant toutes ces années pour tenter de la modifier? » conclut Monsieur De Cotis.

Action Laval souhaite savoir depuis combien de temps le maire avait connaissance de cette situation. La formation exige également une explication publique de toutes les communications avec le gouvernement fédéral, ainsi qu’un échéancier précis indiquant à quel moment l’administration a été informée de cette possibilité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hausse du prix de l'essence: Drainville s'engage à redonner de l'argent aux Québécois

Publié à 9h00

Hausse du prix de l'essence: Drainville s'engage à redonner de l'argent aux Québécois

S'il est élu chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville promet de redonner aux Québécois l'argent supplémentaire perçu par le gouvernement en raison de la flambée du prix de l'essence. Dans un message publié mardi matin sur les réseaux sociaux, M. Drainville a rappelé que, chaque fois que le prix à la pompe augmente, le ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement Carney investit 900 M$ dans la recherche en défense

Publié hier à 18h00

Le gouvernement Carney investit 900 M$ dans la recherche en défense

Le gouvernement fédéral va déployer près de 1 milliard $ dans la recherche en défense. L'investissement de 900 millions $ permettra au Conseil national de recherches Canada (CNRC) d'acquérir un avion Global 6500 de Bombardier à des fins de recherche. L'enveloppe servira également à l'établissement d'un nouveau Centre d'innovation sur les ...

LIRE LA SUITE
Alerte: le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

Publié le 6 mars 2026

Alerte: le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

Le ministre des Finances, Eric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars prochain. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE