D’élan et de courage : nos leaders en lumière

En cette 4e édition de la Journée nationale des cadres des centres de la petite enfance (CPE) et des bureaux coordonnateurs (BC) de la garde éducative en milieu familial, prenons le temps de mettre en lumière les directions générales et les directions adjointes qui en portent la responsabilité.

Véritables leaders du réseau, elles mobilisent les équipes, soutiennent la qualité éducative et assurent l’équilibre essentiel pour offrir aux enfants des milieux sains, stables et tournés vers l’avenir.

Être cadre en CPE ou en BC exige un engagement constant. Ces gestionnaires doivent faire preuve de vision, de détermination et de discernement, afin de guider l’action, y compris lorsque le contexte appelle à la prudence, à la rigueur et à la persévérance. Gestionnaires

de cœur et d’action, elles évoluent au sein d’un réseau en constante transformation, où avancer avec élan et courage est devenu indispensable.

« Du courage, c’est plus que nécessaire dans notre profession. Nous, les cadres en CPE, relevons chaque jour de nombreux défis. Cela demande de l’élan et du courage, cette énergie, cette motivation et cette force intérieure qui nous poussent à agir avec engagement, créativité et persévérance, malgré les obstacles et les imprévus tout en gardant le cap sur notre mission. C’est pourquoi la Journée nationale des cadres en CPE/BC est si importante : elle célèbre l’engagement, l’élan et le courage qui permettent, jour après jour, d’offrir aux tout-petits des milieux de vie sécurisants, stimulants et bienveillants, ainsi qu’un environnement de travail harmonieux, à nos équipes », indique Martine Desjardins, directrice générale du CPE Chapeaux ronds et Bottillons à Laval.

C’est pourquoi, chaque année, le 31 mars constitue une occasion privilégiée de souligner publiquement l’engagement exceptionnel de nos 1 900 cadres, qui œuvrent quotidiennement à la destinée et à la pérennité du plus grand réseau d’entreprises d’économie sociale au Québec.

L’illustration développée pour cette journée, intitulée Vers le haut, est une œuvre de la Lavalloise Angela Calle, artiste québécoise d’origine colombienne. Inspirée par la force des femmes et le rayonnement de leur feu intérieur, l’artiste propose une œuvre reflétant sans compromis le courage et l’élan qui animent les cadres en CPE/BC.