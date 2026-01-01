Un budget accueilli avec peu d'enthousiasme par plusieurs groupes

Plusieurs groupes ont réagi mercredi au dépôt du huitième budget du ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Voici certaines de ces réactions.

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Affaires

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime que le budget est «sans mesures fortes pour soutenir les PME», ne ciblant pas «les fondamentaux qui freinent leur croissance et l'augmentation de leur productivité».

«Si le gouvernement souhaite prioriser l'appui des entreprises, en particulier des PME, il doit s'attaquer à son régime fiscal injuste et à son système réglementaire et administrative handicapant. Ce budget est encore une occasion manquée», avance le vice-président pour le Québec à la FCEI, François Vincent.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se montre également critique, ne s'attendant pas à «beaucoup d'impact sur les décisions d'investissement des entreprises».

«L'ajout de sommes d'argent dans différents programmes ciblés ne va ni alléger le fardeau fiscal trop élevé de nos entreprises, ni réduire la complexité bureaucratique pour avoir accès à ces sommes. (...) Une baisse du taux d'impôt serait beaucoup plus structurante, c'est donc un rendez-vous raté», a affirmé la présidente-directrice générale de la FCCQ, Véronique Proulx.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) présente sa réaction «en demi-teinte». L'organisme salue notamment l'enveloppe de 375 millions $ pour appuyer les entreprises et encourager l'innovation. Il voit toutefois «certains angles morts» pouvant «faire mal aux entreprises», comme l'absence d'aide spécifique à certains secteurs visés par les droits de douane américains.

«Il y a toutefois une occasion à saisir, le ministre Girard a annoncé une provision substantielle pour la personne qui prendra la tête du gouvernement en avril. Nous nous attendons à ce que le ou la prochain première ministre utilise ces sommes pour soutenir les entreprises manufacturières, notamment celles visées par les tarifs douaniers et pour amener des solutions en matière de main-d'œuvre», soutient la présidente-directrice générale de MEQ, Julie White.

AluQuébec se montre lui aussi déçu, estimant que le budget «ne répond pas à la hauteur des pressions économiques et commerciales qui fragilisent actuellement les équipementiers et transformateurs québécois de l'aluminium».

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille «favorablement l'absence d'importantes nouvelles dépenses et note la présence de certaines mesures ciblées pour renforcer notre économie».

«La très faible marge de manœuvre budgétaire du gouvernement nous mène à reconnaître ses efforts pour le maintien de la trajectoire vers un retour à l'équilibre budgétaire et une attention accrue au maintien d'actifs dans le Plan québécois d'infrastructures. Toutefois, on constate un saupoudrage de mesures pour les entreprises et aucune réelle avancée fiscale», a dit la présidente et cheffe de la direction du CPQ, Michelle LLambías Meunier.

Syndicats

La Fédération des travailleurs et des travailleuses (FTQ) a déploré «l'absence de vision structurante pour soutenir les travailleurs et travailleuses dans un contexte de turbulences économiques».

«On tient compte que très partiellement de l'augmentation des inégalités sociales, de la crise de l'habitation, de l'incertitude économique actuelle ou encore de l'urgence de lutter contre les changements climatiques, a réagi la présidente de la FTQ, Magali Picard. Il s'agit d'une autre illustration de la déconnexion de la CAQ par rapport aux attentes et aux besoins de la population québécoise.»

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) juge que «les hausses et mesures annoncées ne prennent pas en compte les besoins réels et tangibles en éducation et ne permettront même pas au minimum de maintenir les services actuels».

«En observant ce que le gouvernement considère être de nouvelles dépenses en éducation, on constate que la plus importante est celle destinée à compenser le plafonnement de la taxe scolaire. Cette mesure fiscale électoraliste s’effectue donc au détriment d’investissements réels et significatifs qui pourraient permettre d’améliorer le système scolaire, tant pour les profs que pour les élèves», a déclaré Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) déplore que les régions soient «laissées pour compte». Elle estime que «le budget appuie timidement les régions avec un maigre 581 M$ sur cinq ans, dans les secteurs du tourisme, de l'agroalimentaire et de la foresterie, et ne mise que très peu sur les PME d'ici et sur leur développement».

«Pour appuyer le développement des économies régionales, il faut reconnaître leur particularité et ne pas les réduire à des économies touristiques, agroalimentaires ou forestières. Même si ces secteurs sont très importants pour certaines régions, la richesse des régions c'est aussi accroître leur diversité économique et l'engagement de leurs communautés», a déclaré le président de la CSD, Luc Vachon.

Culture

Le Réseau Culture 360°, qui regroupe les conseils régionaux de la culture du Québec, s'est dit soulagé par le recul du gouvernement sur les coupes envisagées dans le programme «La culture à l'école» et les sorties scolaires en milieu culturel.

«La diminution du financement de ces mesures qui assurent un lien significatif entre les jeunes et la culture québécoise aurait entraîné des conséquences catastrophiques sur la vitalité culturelle du Québec (...) Le maintien de ces mesures phares bénéficiera tant aux jeunes qu’aux artistes et aux organismes culturels de toutes les régions», a commenté la co-présidente du Réseau Culture 360°, Emmanuelle Hébert.

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), ainsi que ses partenaires Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), se disent satisfaits des 31,3 millions pour le projet de Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec.

«À l’heure actuelle, l’infrastructure numérique des plus de 1000 bibliothèques publiques du Québec accuse un retard important», souligne l'association. Elle spécifie que la stratégie numérique mènera «ni plus ni moins qu’à une révolution numérique du secteur grâce à la mutualisation d’une plateforme moderne et performante».

Divers

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) parle d'une «sobriété budgétaire difficile pour les régions». Malgré quelques mesures, le budget «laisse les régions en plan».

« Nous savions que le Québec est dans une situation budgétaire difficile, mais à un moment où la majorité des régions sont dans une situation de déclin démographique, nous aurons besoin d’une vision différente pour nous développer », a affirmé le premier vice-président de la FQM, Michaël Pilote.

Trajectoire Québec déplore «un budget très beige en matière de transport collectif». L'association applaudit la hausse de 500 millions $ dans le maintien d'actifs des infrastructures de transport collectif. Cependant, elle dénonce «le fait que ces investissements continueront de décliner au cours des cinq prochaines années et que les nouveaux investissements se matérialiseront après 2030».

Elle souligne que les infrastructures de transport collectif sont dans un état inquiétant, avec 41% d’entre elles en mauvais état.

Chez Banques alimentaires du Québec (BAQ), elle salue l'engagement pour «soulager» l'insécurité alimentaire.

«L'appui renouvelé au financement dédié à l'achat de denrées ainsi que la décision de reconduire et d'élargir aux organismes locaux le programme d'infrastructures à partir de 2027 permettront au réseau de mieux répondre à la pression croissante observée partout au Québec», commente BAQ.

Son directeur général, Martin Munger, espère pour la suite «des actions structurantes visant à réduire l'insécurité alimentaire au Québec».