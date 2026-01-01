Action Laval déplore le sous-financement persistant de Laval

Depuis sa présentation par le gouvernement du Québec le mercredi 18 mars en après-midi, le budget 2026 fait réagir. Le parti Action Laval tient à partager ses commentaires sur cet exercice financier au lendemain de son dévoilement par le ministre des Finances, Éric Girard.

« Nous déplorons le sous-financement persistant de Laval. Après cinq ans au pouvoir, le maire Boyer continue de faire preuve d’un manque flagrant de leadership dans les dossiers prioritaires pour les Lavallois. La preuve : la région de Laval se classe toujours au 11e rang sur 17 par rapport aux investissements», a indiqué le chef d'Action Laval, Achille Cifelli, dans un premier temps.

Il poursuit en soutenant que «la situation de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé illustre parfaitement cette absence de leadership. Malgré des besoins urgents, le projet demeure toujours à l’étude dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). En 2026, un tel retard est tout simplement inacceptable pour les patients, le personnel et l’ensemble de la population.»

Il accuse le maire de ne pas avoir fait le travail en amont au dépôt du budget. « Pendant ce temps, le maire préfère publier une vidéo le montrant en route vers Québec pour assister au dépôt du budget, une démarche inutile dans le cadre de l’adoption d’un budget. Le travail aurait dû être fait en amont. Action Laval continuera de faire des démarches auprès des gouvernements pour que Laval obtienne sa juste part des investissements. Nous serons toujours présents pour défendre les intérêts des citoyens, alors que le maire reste les bras croisés. »