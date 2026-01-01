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Démolition de l’aréna Richard-Trottier

Parti Laval dénonce la démarche de l'administration Boyer

durée 13h00
1 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Au lendemain de l’audience publique du comité de démolition concernant l’aréna Richard-Trottier lors de laquelle la décision a été reportée, les conseillers municipaux de Parti Laval, Louise Lortie (Marc-Aurèle-Fortin) et Martin Vaillancourt (Fabreville-Sud), dénoncent l’approche incohérente de l’administration Boyer.

Alors que la ville envisage la démolition de l’aréna, l’opposition soutient qu’elle oublie de consulter les citoyennes et citoyens du quartier, le tout sans proposer de solution de remplacement. « On met la charrue devant les bœufs. On parle de démolir d’abord, puis de réfléchir ensuite à l’avenir du site. C’est exactement le contraire de ce qu’on devrait faire comme gouvernement de proximité », d’affirmer Mme Lortie,conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin.

Une inaction et un manque de vision qui coûtent cher

Pour Parti Laval, l’aréna est aujourd’hui le symbole de l’inaction du parti du maire Boyer. Selon eux, depuis sa fermeture, aucune décision n’a été prise pour maintenir ou moderniser cette installation essentielle au quartier.

Aujourd’hui, le conseiller municipal Martin Vaillancourt déplore que ce « laisser-aller » ait des répercussions importantes sur l’offre en infrastructures de proximité. « Après des années à laisser cet équipement se détériorer, on propose de le démolir pour en faire un parc alors que plusieurs personnes réclament davantage d’espaces sportifs », affirme-t-il. Il soutient que la Ville envoie un mauvais signal en proposant un parc sans consulter la population du quartier. « Laval ne peut pas se permettre de perdre des installations sportives. On ne peut pas non plus se limiter au strict minimum en matière de consultation, ce sont nos jeunes, nos familles et nos organismes qui en paieront le prix. Il faut profiter du report du dossier pour impliquer réellement la population dans cette décision », d’ajouter M. Vaillancourt qui s’explique mal qu’à peine 60 lettres aient été envoyées pour aviser les citoyennes et citoyens de la démolition de l’aréna.

Le comité de démolition ayant décidé de reporter la décision, Parti Laval appelle l’administration à amorcer une vraie consultation sur l’avenir du site en collaboration avec la population avant toute autre action. D’ici là, Mme Lortie et M. Vaillancourt invitent les citoyens à s’exprimer lors de la période de questions du conseil municipal du 14 avril et à s’inscrire pour participer à leur consultation au voselus.info/consultationarenarichardtrottier.

« Ce site mérite mieux qu’une décision précipitée. Les citoyens doivent pouvoir se prononcer sur toutes les options, pas seulement sur le type de parc à aménager », de conclure Mme Lortie.

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