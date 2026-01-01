Ferme du Centre de la nature: Isabelle Piché nomme Julie Vézina commissaire

Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, annonce la nomination de Julie Vézina à titre de commissaire pour la consultation publique sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature.

Cette Lavalloise de longue date se distingue par un parcours académique et professionnel remarquable. Forte des meilleures pratiques internationales et engagée dans le milieu lavallois, Madame Vézina possède une grande capacité d’analyse et une compréhension fine des enjeux complexes, des qualités essentielles pour mener à bien cette consultation publique.

Julie Vézina détient un doctorat en neurobiologie obtenu à l’Université de Bâle en Suisse, et a fait des études postdoctorales en biophysique médicale à l’Université de Toronto. De plus, elle a contribué à des travaux de pointe dans des domaines tels que la maladie d’Alzheimer, la neurobiologie, l’oncologie et les maladies inflammatoires, au sein de plusieurs institutions de renom. Entrepreneure accomplie et détentrice d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, elle a fondé en 2004 Consultation ScienTech, une firme spécialisée en développement scientifique et stratégies dans le secteur de la santé, avec une clientèle nationale et internationale. Son intérêt pour la protection de l’environnement l’a menée à prendre la relève de la présidence des Amis du Boisé du Souvenir en 2018, et à créer les Amis du Trait-Carré en 2020.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expertise de Madame Vézina pour cette consultation. Son parcours impressionnant et sa capacité à vulgariser des enjeux complexes seront des atouts précieux pour garantir une démarche crédible et accessible à tous », a déclaré Madame Piché.

Épaulée par Dennis Fiévèt, instigateur de la pétition citoyenne pour sauver la ferme, Isabelle Piché assurera la présidence de la consultation publique. La présence de Monsieur Fiévèt fera en sorte que la voix des milliers de citoyens mobilisés dans ce dossier soit pleinement entendue.

La première phase de consultation en ligne s’est conclue le 31 mars. La deuxième phase, au cours de laquelle les options les plus populaires seront présentées aux participantes et participants en personne, se tiendra le 30 avril prochain.