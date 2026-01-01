Isabelle Piché, épaulée par l'expertise de François Handfield

Isabelle Piché, conseillère de Saint-François pour Action Laval, annonce que François Handfield, un agronome et bachelier en ingénierie, agira à titre d’expert pour la consultation publique sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature. Avec son parcours exceptionnel alliant expérience terrain, expertise technique et engagement dans le développement du secteur agroalimentaire, M. Handfield apportera une contribution précieuse à cette démarche.

Ancien producteur agricole biologique et cofondateur de la Ferme aux petits oignons, François Handfield a su bâtir une entreprise performante, reconnue à l’échelle nationale, notamment pour

son innovation et sa rentabilité. Aujourd’hui consultant, conférencier et formateur, il accompagne

des entreprises agricoles, des gouvernements et des municipalités dans des domaines aussi variés que la production, la gestion économique, la planification, la mise en marché et la réglementation.

Il est également président et fondateur de Mana Culture inc., une entreprise spécialisée dans la

conception et la fabrication d’équipements agricoles. Son expérience concrète en tant qu’entrepreneur agricole lui permet de proposer des solutions réalistes, innovantes et adaptées

aux réalités du terrain.

« La nomination de François Handfield représente un atout majeur pour notre consultation. Son

expertise, combinée à son expérience concrète comme producteur et entrepreneur, nous permettra d’avoir une réflexion rigoureuse, crédible et tournée vers des solutions durables pour

l’avenir de la ferme du Centre de la nature », souligne Isabelle Piché, conseillère municipale de

Saint-François pour Action Laval.

Rappelons que Mme Piché assurera la présidence du comité consultatif, épaulée par Dennis Fiévèt, instigateur de la pétition citoyenne pour sauver la ferme, et par Julie Vézina, stratège dans le domaine de la santé. La première phase de consultation en ligne s’est conclue le 31 mars.

La deuxième phase, au cours de laquelle les options les plus populaires seront présentées aux

participantes et participants en personne, se tiendra le 30 avril prochain.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, et est composé du chef Achille Cifelli,

et des élus Isabelle Piché (Saint-François) et David De Cotis (Saint-Bruno). Action Laval entend

avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration.

L’intérêt supérieur des citoyens est au cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action

Laval.