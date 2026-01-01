Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Consultation sur l'avenir de la ferme du Centre de la nature

Isabelle Piché, épaulée par l'expertise de François Handfield

durée 13h00
9 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Isabelle Piché, conseillère de Saint-François pour Action Laval, annonce que François Handfield, un agronome et bachelier en ingénierie, agira à titre d’expert pour la consultation publique sur l’avenir de la ferme du Centre de la nature. Avec son parcours exceptionnel alliant expérience terrain, expertise technique et engagement dans le développement du secteur agroalimentaire, M. Handfield apportera une contribution précieuse à cette démarche.

Ancien producteur agricole biologique et cofondateur de la Ferme aux petits oignons, François Handfield a su bâtir une entreprise performante, reconnue à l’échelle nationale, notamment pour
son innovation et sa rentabilité. Aujourd’hui consultant, conférencier et formateur, il accompagne
des entreprises agricoles, des gouvernements et des municipalités dans des domaines aussi variés que la production, la gestion économique, la planification, la mise en marché et la réglementation.

Il est également président et fondateur de Mana Culture inc., une entreprise spécialisée dans la
conception et la fabrication d’équipements agricoles. Son expérience concrète en tant qu’entrepreneur agricole lui permet de proposer des solutions réalistes, innovantes et adaptées
aux réalités du terrain.

« La nomination de François Handfield représente un atout majeur pour notre consultation. Son
expertise, combinée à son expérience concrète comme producteur et entrepreneur, nous permettra d’avoir une réflexion rigoureuse, crédible et tournée vers des solutions durables pour
l’avenir de la ferme du Centre de la nature », souligne Isabelle Piché, conseillère municipale de
Saint-François pour Action Laval.

Rappelons que Mme Piché assurera la présidence du comité consultatif, épaulée par Dennis Fiévèt, instigateur de la pétition citoyenne pour sauver la ferme, et par Julie Vézina, stratège dans le domaine de la santé. La première phase de consultation en ligne s’est conclue le 31 mars.

La deuxième phase, au cours de laquelle les options les plus populaires seront présentées aux
participantes et participants en personne, se tiendra le 30 avril prochain.

Action Laval est la principale opposition à la Ville de Laval, et est composé du chef Achille Cifelli,
et des élus Isabelle Piché (Saint-François) et David De Cotis (Saint-Bruno). Action Laval entend
avoir un œil attentif sur les finances de la Ville afin d’améliorer la transparence des décisions, ainsi que l’imputabilité des décideurs, tout en assurant la reddition de compte de l’administration.
L’intérêt supérieur des citoyens est au cœur de la démarche des conseillers municipaux d’Action
Laval.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les défections au sein du Parti conservateur soulèvent des questions de leadership

Publié à 15h00

Les défections au sein du Parti conservateur soulèvent des questions de leadership

Un ancien proche collaborateur de Stephen Harper estime que la décision de Marilyn Gladu de quitter le Parti conservateur pour rejoindre les libéraux affaiblit le leadership de Pierre Poilievre. Dimitri Soudas, qui était le directeur des communications de Stephen Harper, affirme que Mme Gladu était une «conservatrice pure et dure» et que sa ...

LIRE LA SUITE
Alerte: L'Assemblée nationale est prorogée jusqu'au 5 mai

Publié hier à 18h00

Alerte: L'Assemblée nationale est prorogée jusqu'au 5 mai

Le conseil des ministres a prorogé l'Assemblée nationale jusqu'au 5 mai, alors que le gouvernement caquiste aura un nouveau chef dans les prochains jours. Le cabinet du premier ministre a fait savoir mercredi que cette décision avait été prise «d’un commun accord avec les deux candidats à la chefferie». Il explique que cela permettra une ...

LIRE LA SUITE
Finance durable: un nouveau Conseil de la taxonomie est nommé

Publié hier à 15h00

Finance durable: un nouveau Conseil de la taxonomie est nommé

Le Conseil de la taxonomie et de la transition, qui doit superviser la création de règles sur les investissements «verts» et «de transition» au Canada, sera dirigé par Marlene Puffer, présidente d’un comité de surveillance d’un fonds de pension basé au Royaume-Uni. Une taxonomie de finance durable réfère à la façon de classifier les ...

LIRE LA SUITE