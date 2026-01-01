Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

29 ministres

Voici le conseil des ministres de Christine Fréchette

durée 16h30
21 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La première ministre Christine Fréchette a présenté, mardi, un conseil des ministres formé de 29 ministres, soit 17 hommes et 12 femmes. Le voici:

Christine Fréchette, première ministre

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et vice-premier ministre

Eric Girard, ministre des Finances, responsable des Infrastructures

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation, leader parlementaire adjointe du gouvernement

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, responsable de la Stratégie maritime

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, responsable des Aînés et des Proches aidants

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, responsable des Affaires constitutionnelles

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, responsable de la Francophonie canadienne, de la Laïcité, des Institutions démocratiques, de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Jean Boulet, ministre du Travail, responsable des Relations canadiennes

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, leader parlementaire du gouvernement

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, responsable de la Condition féminine

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Catherine Blouin, ministre de la Famille

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, responsable de la région de la Capitale-Nationale

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, délégué aux Régions

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Participent également au Conseil des ministres: Yves Montigny, président du caucus, et François Jacques, whip en chef.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa présente un projet de loi pour soutenir les lancements spatiaux au Canada

Publié à 18h00

Ottawa présente un projet de loi pour soutenir les lancements spatiaux au Canada

Le gouvernement fédéral présente un projet de loi visant à soutenir les lancements spatiaux au Canada. Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a présenté mardi la Loi sur les lancements spatiaux canadiens, qui permettra au gouvernement de réglementer et de superviser à la fois les lancements et les retours dans l'atmosphère. Lors d'un ...

LIRE LA SUITE
L'adoption d'une loi pour prévenir les féminicides réclamée dans une lettre ouverte

Publié à 14h00

L'adoption d'une loi pour prévenir les féminicides réclamée dans une lettre ouverte

Des centaines de signataires de tous les horizons se sont joints à la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, pour réclamer l'adoption d'une loi et d'autres mesures «fortes» visant à prévenir les féminicides. Dans une lettre ouverte publiée mardi matin dans «La Presse», les signataires ont interpellé directement la nouvelle première ...

LIRE LA SUITE
Loi 96: Charles Milliard tente encore de clarifier sa position

Publié à 9h00

Loi 96: Charles Milliard tente encore de clarifier sa position

Le chef libéral Charles Milliard a encore dû clarifier sa position sur l’utilisation de la disposition de dérogation pour la loi 96 qui renforce la Charte de la langue française. Il a expliqué qu’un gouvernement libéral sous sa gouverne allait s'asseoir avec les juristes des ministères afin de déterminer si la disposition est nécessaire ou ...

LIRE LA SUITE