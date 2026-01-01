Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À des fins civiles et militaires

Ottawa présente un projet de loi pour soutenir les lancements spatiaux au Canada

durée 18h00
21 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral présente un projet de loi visant à soutenir les lancements spatiaux au Canada.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a présenté mardi la Loi sur les lancements spatiaux canadiens, qui permettra au gouvernement de réglementer et de superviser à la fois les lancements et les retours dans l'atmosphère.

Lors d'un breffage technique, les responsables ont affirmé que ces nouvelles règles permettront de lancer dans l'espace des satellites et des fusées depuis le sol canadien.

Ils ont précisé que ces lancements serviront à la fois à des fins civiles et militaires.

Le gouvernement a indiqué dans un communiqué de presse qu'étant le seul pays du G7 ne disposant pas de ses propres capacités de lancement spatial, le Canada devait jusqu'alors compter sur les installations de lancement d'autres pays, en particulier celles des États-Unis.

En mars, le gouvernement a annoncé qu'il allait investir 200 millions $ dans une rampe de lancement détenue par le Canada en Nouvelle-Écosse.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Voici le conseil des ministres de Christine Fréchette

Publié à 16h30

Voici le conseil des ministres de Christine Fréchette

La première ministre Christine Fréchette a présenté, mardi, un conseil des ministres formé de 29 ministres, soit 17 hommes et 12 femmes. Le voici: Christine Fréchette, première ministre Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et vice-premier ministre Eric Girard, ...

LIRE LA SUITE
L'adoption d'une loi pour prévenir les féminicides réclamée dans une lettre ouverte

Publié à 14h00

L'adoption d'une loi pour prévenir les féminicides réclamée dans une lettre ouverte

Des centaines de signataires de tous les horizons se sont joints à la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, pour réclamer l'adoption d'une loi et d'autres mesures «fortes» visant à prévenir les féminicides. Dans une lettre ouverte publiée mardi matin dans «La Presse», les signataires ont interpellé directement la nouvelle première ...

LIRE LA SUITE
Loi 96: Charles Milliard tente encore de clarifier sa position

Publié à 9h00

Loi 96: Charles Milliard tente encore de clarifier sa position

Le chef libéral Charles Milliard a encore dû clarifier sa position sur l’utilisation de la disposition de dérogation pour la loi 96 qui renforce la Charte de la langue française. Il a expliqué qu’un gouvernement libéral sous sa gouverne allait s'asseoir avec les juristes des ministères afin de déterminer si la disposition est nécessaire ou ...

LIRE LA SUITE