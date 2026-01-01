Ottawa présente un projet de loi pour soutenir les lancements spatiaux au Canada

Le gouvernement fédéral présente un projet de loi visant à soutenir les lancements spatiaux au Canada.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a présenté mardi la Loi sur les lancements spatiaux canadiens, qui permettra au gouvernement de réglementer et de superviser à la fois les lancements et les retours dans l'atmosphère.

Lors d'un breffage technique, les responsables ont affirmé que ces nouvelles règles permettront de lancer dans l'espace des satellites et des fusées depuis le sol canadien.

Ils ont précisé que ces lancements serviront à la fois à des fins civiles et militaires.

Le gouvernement a indiqué dans un communiqué de presse qu'étant le seul pays du G7 ne disposant pas de ses propres capacités de lancement spatial, le Canada devait jusqu'alors compter sur les installations de lancement d'autres pays, en particulier celles des États-Unis.

En mars, le gouvernement a annoncé qu'il allait investir 200 millions $ dans une rampe de lancement détenue par le Canada en Nouvelle-Écosse.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne