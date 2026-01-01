La 4e édition des Journées santé et sécurité du travail débarque à Laval

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs et les travailleurs des régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de Montréal à s’inscrire à la quatrième édition des Journées santé et sécurité du travail Rive-Nord, qui aura lieu les 26 et 27 mai 2026, à Embassy Plaza, à Laval, de 8 h 30 à 16 h 30.

Sous le thème « En action pour la prévention », l’événement propose cette année 14 présentations offertes par des professionnelles et des professionnels de la CNESST. Les participantes et les participants auront également accès au hall des exposants afin de découvrir les services de la Direction générale des opérations en prévention-inspection – Montréal et Rive-Nord et de ses partenaires (associations sectorielles paritaires et Réseau de santé publique en santé au travail).

Des présentations inspirantes et des journées riches en échanges

L’événement est sans frais, mais l’inscription est obligatoire. Dès maintenant, il est possible de consulter la programmation et de s’inscrire en visitant la page Web du colloque. Parmi les thèmes abordés, notons le Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (RMPPÉ), la prévention de la violence à caractère sexuel et conjugal en milieu de

travail, la visite de l’inspecteur et le programme de protection respiratoire.

Pour clore l’événement en beauté se tiendra la cérémonie de remise régionale des Grands prix

de la CNESST pour les catégories Innovation et Promotion de la santé.

Pourquoi participer aux Journées santé et sécurité du travail Rive-Nord?

Dans un contexte stimulant et positif, cet événement constitue une occasion privilégiée de s’outiller afin d’agir concrètement en prévention. Un des éléments les plus appréciés de cet événement est la disponibilité des professionnelles et professionnels après les présentations afin de répondre aux questions des participantes et participants de manière personnalisée.

Plus que jamais, la santé et la sécurité du travail doivent faire partie du quotidien des employeurs, des travailleuses et des travailleurs. En y participant, toutes et tous contribuent à l’instauration d’une culture de prévention durable dans notre région.

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

