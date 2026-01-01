David De Cotis demande à la Ville de cesser les paiements au fournisseur

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, David De Cotis, dénonce les retards majeurs dans la collecte des bacs bruns à Laval, et réclame que l’administration Boyer suspende immédiatement les paiements à l’entreprise responsable, tant que le service ne sera pas pleinement rétabli. Le conseiller municipal juge inacceptable que les Lavallois paient pour un service qui n’est pas offert de façon adéquate.

David De Cotis affirme recevoir depuis plusieurs jours une multitude de plaintes de citoyens exaspérés par les retards dans la collecte des bacs bruns. Cette situation entraîne des débordements et des enjeux de salubrité.

« Les Lavallois paient déjà très cher en taxes municipales. Il est inadmissible que des bacs bruns restent en bordure de rue pendant plusieurs jours, alors qu’un contrat est en place et que la Ville continue de payer le fournisseur comme si de rien n’était », affirme monsieur De Cotis. « Quand un service n’est pas rendu, il doit y avoir des conséquences. La Ville ne devrait pas payer pour un travail qui n’est pas fait. »

Monsieur De Cotis demande également à l’administration Boyer de faire preuve de transparence quant aux causes exactes des retards, aux pénalités prévues au contrat ainsi qu’aux mesures mises en place pour corriger rapidement la situation.

Action Laval estime que les citoyens méritent des services fiables et une gestion rigoureuse des contrats municipaux. Situation d’autant plus vraie dans un contexte où les taxes municipales et le coût de la vie continuent de grimper de façon alarmante.