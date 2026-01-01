Catherine Dansereau-Redhead est officiellement candidate dans Fabre

Le Parti Québécois confirme que Catherine Dansereau-Redhead sera candidate dans la circonscription de Fabre. Après 12 ans comme enseignante dans une école primaire du Centre de services scolaire de Laval, elle se présente dans Fabre pour une deuxième élection.

Ayant grandi et travaillé à Laval, elle ressent un attachement profond pour sa population et aspire à la représenter à l’Assemblée nationale. Diplômée d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire de l’Université de Montréal, Catherine Dansereau-Redhead travaille au Centre de service scolaire de Laval depuis douze ans. Celle qui s’est présentée pour le Parti Québécois en 2022 et pour le Bloc Québécois en 2025 en sera à sa troisième élection.

« Ayant longtemps vécu dans Fabre, je connais parfaitement la circonscription et ses enjeux. Profondément attachée à cette communauté qui m’a vue grandir, je souhaite poursuivre mon engagement politique de manière concrète et accessible. Mon travail quotidien reflète ma détermination à porter la voix des citoyennes et des citoyens de la circonscription », déclare Catherine Dansereau-Redhead.

Témoin privilégié des défis qui touchent les populations vulnérables au Québec, cette enseignante œuvre depuis plus de dix ans. Elle est directement confrontée au manque de ressources du réseau de l’éducation et aux problématiques des jeunes les plus vulnérables de notre société.

« Je suis aux premières loges pour constater les défaillances du système d’éducation: manque de ressources, infrastructures désuètes, surcharge de travail du personnel et inégalités grandissantes entre les milieux. Je vois ces réalités se transformer et, malheureusement, se détériorer au fil des années. J’ai l’intime conviction de me joindre à une équipe compétente et prête à apporter les changements essentiels dont le Québec a besoin, tant en éducation que dans tous les autres secteurs. Le Parti Québécois porte un véritable projet de société et son équipe sait précisément la direction qu’elle souhaite donner au Québec. J’ai l’honneur de porter leurs couleurs pour une seconde campagne électorale », affirme la candidate du Parti Québécois dans Fabre.