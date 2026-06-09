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Politique

Laval-des-rapides

Fatima Aboubakr est officiellement candidate du Parti Québécois

Fatima Aboubakr est officiellement candidate du Parti Québécois
Photo: Courtoisie Parti Québécois
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Le Parti Québécois est heureux de confirmer la candidature de Fatima Aboubakr dans la circonscription de Laval-des-Rapides.

Mère monoparentale issue de l’immigration, Mme Aboubakr a trouvé au Québec une nation accueillante et fière à laquelle elle désire contribuer. Elle s’est reconnue dans le Parti Québécois, dont la philosophie du vivre-ensemble cherche à rassembler l’ensemble des citoyens autour de valeurs communes plutôt que de s’attarder aux différences.

« J’ai fait de ce pays mon chez-moi en 2005. Je savais qu’en débarquant avec mes deux bébés, en tant que mère monoparentale, je bénéficierais de la sécurité et du soutien nécessaire. Le Québec m’a accueillie comme promis, à bras ouverts. J’ai trouvé ici la société idéale pour m’épanouir et m’y construire pleinement, tant dans ma vie personnelle que dans ma carrière », a souligné la candidate du Parti Québécois dans Laval-des-Rapides.

Son intégration à la société québécoise a fait d’elle une militante aguerrie pour l’indépendance du Québec. Elle partage toutes les valeurs qui font du Québec une société unique au monde: sa langue, sa culture et ses valeurs.

« Je crois en une société universaliste où chaque citoyenne et chaque citoyen, peu importe son origine, participe pleinement au “nous” québécois. Je défends avec conviction la laïcité des institutions, la primauté du français comme langue commune, ainsi que la souveraineté politique et culturelle du Québec. Pour moi, être Québécoise signifie agir, servir et porter la responsabilité de faire grandir ce pays. Et c’est ce que je veux faire en tout premier lieu pour et avec mes concitoyens de Laval-des-Rapides », ajoute Fatima Aboubakr.

Depuis l’annonce de sa candidature à l’investiture, Mme Aboubakr a été la cible de nombreux commentaires violents en ligne, qui l’ont conduite à se rendre à la police pour sa protection. Ces attaques n’affectent en rien toutefois sa motivation. Mme Aboubakr défend ses idées en faveur de la laïcité québécoise et ne cèdera jamais devant ceux qui tentent d’effacer son droit à la vie politique de notre société.

« L’intimidation que ma famille et moi avons vécue est inacceptable dans une société libre et démocratique comme le Québec. Ces extrémistes ne réussiront pas à me faire taire. Je suis résolument convaincue que le Québec se doit de défendre sa vision unique du vivre-ensemble, laquelle repose sur une laïcité constructive qui permet de bâtir des ponts entre tous. Je crois profondément en la nécessité d’un débat démocratique sain et respectueux. Chaque citoyen a un droit inaliénable à la participation, à la vie démocratique, et mes origines ne peuvent en aucun cas dicter mes convictions, bien au contraire, elles les nourrissent », conclut Fatima Aboubakr. 

Fatima Aboubakr est arrivée une dizaine d’années après avoir complété une licence en droit privé d’une université marocaine. Elle a ensuite complété une attestation en technique d’éducation à l’enfance et une autre en gestion des services de garde. Elle a travaillé comme éducatrice qualifiée à la petite enfance avant d’offrir son expertise de gestion à plusieurs établissements de services de garde partout au Québec. 

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