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Politique

Dans certains lieux publics

Laval offrira progressivement des produits menstruels

Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Ève Surprenant de la TCLCF, Louise Lortie et Camille Fontaine de la TCLCF
Photo: Courtoisie Parti Laval Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Ève Surprenant de la TCLCF, Louise Lortie et Camille Fontaine de la TCLCF
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Le conseil municipal a adopté unanimement, le 3 juin, la proposition de Louise Lortie, conseillère de Marc-Aurèle-Fortin (Parti Laval), visant l’implantation graduelle de produits menstruels gratuits dans les centres communautaires. Appuyée par Aline Dib (Mouvement lavallois) et Isabelle Piché (Action Laval), la proposition prévoit un déploiement graduel en collaboration avec la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF).

« Les produits menstruels sont essentiels, personne ne choisit d’avoir ses menstruations. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues de toutes les formations politiques ainsi que la TCLCF pour leur collaboration tout au long de la démarche. Nous avons su nous élever au-dessus de la partisanerie afin de travailler ensemble pour améliorer concrètement la vie des Lavalloises. C’est une étape importante pour rendre ces produits plus accessibles à Laval », d’affirmer Louise Lortie.

Une initiative transpartisane qui fait l’unanimité

La proposition adoptée mercredi soir demande à l'administration municipale de mettre en place un projet de distribution gratuite de produits menstruels dans les centres communautaires, en collaboration avec la TCLCF.

Elle fait notamment suite à un appel lancé en mars dernier par l’organisme, invitant les personnes élues à s’inspirer de son projet pilote au Centre communautaire Saint-Joseph pour élargir l’accès à ces produits dans les bâtiments municipaux. Un appel entendu par Mme Lortie, qui a initialement présenté cette initiative au conseil de mars. Depuis, les différentes formations politiques ont collaboré afin d’en arriver à la résolution adoptée mercredi soir.

Pour sa part, la TCLCF est convaincue que l’accès à des produits menstruels gratuit dans les lieux publics de Laval est plus que jamais essentiel. Sa coordonnatrice générale, Marie-Eve Surprenant, figurait d’ailleurs parmi les représentantes présentes au conseil municipal pour appuyer la proposition. « C’est un projet qui a fait ses preuves, qui est à faible coût, avec un grand impact positif, en enlevant le fardeau de la responsabilité financière et de la charge mentale aux femmes et aux personnes menstruées. Les produits menstruels sont des produits
essentiels. En ce sens, ils devraient être accessibles gratuitement, particulièrement dans les infrastructures municipales. », de souligner Mme Surprenant.

« Maintenant que cette proposition est adoptée, j’ai bien hâte de voir ce projet prendre forme et que le travail commence afin d'assurer un déploiement réussi et de poursuivre les efforts pour rendre ces produits plus accessibles partout à Laval », de conclure Mme Lortie.

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