Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

La conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, Isabelle Piché et Achille Cifelli, chef d’Action Laval, dénoncent la décision du maire et de son équipe de refuser de débattre le jour même d’une motion déposée à la séance du conseil municipal du 2 juin. Cette motion visait à réaffirmer l’attachement des élus municipaux lavallois aux principes démocratiques, à la liberté d’expression et à la protection des citoyens engagés dans le débat public.

La motion faisait suite aux menaces et messages haineux dont a été victime Fatima Aboubakr, résidente de Laval et candidate à l’investiture du Parti québécois dans Laval-des-Rapides. Elle visait à exprimer la solidarité du conseil municipal envers madame Aboubakr et à condamner toute forme d’intimidation, de harcèlement ou de discours haineux visant les personnes qui participent à la vie démocratique.

« Lorsqu’une citoyenne est la cible de menaces pour avoir exprimé ses opinions dans l’espace public, les élus ont le devoir de se lever sans attendre et de défendre les principes démocratiques qui nous unissent. Refuser d’en débattre immédiatement envoie un très mauvais message à tous ceux et celles qui souhaitent s’engager dans la vie publique », a déclaré madame Piché.

Action Laval rappelle que les élus de toutes les formations politiques à l’Assemblée nationale du Québec ont unanimement condamné les menaces et les messages haineux dirigés contre madame Aboubakr par l’adoption d’une motion sans préavis, il y a déjà près de deux semaines. D’ailleurs, le conseil municipal de Laval avait lui-même adopté en 2024 une proposition visant à renforcer les valeurs démocratiques lavalloises. Dans le but d’optimiser les chances d’adoption de cette proposition, par une démarche exceptionnelle, l’équipe du maire avait reçu le texte plus de 24 heures à l’avance.

« Nous sommes profondément déçus de voir le maire et son équipe détourner le regard et reporter au mois prochain le vote sur une question aussi fondamentale. En agissant ainsi, l’administration du maire a raté une occasion de démontrer clairement que Laval est aux côtés de tous les citoyens qui participent au débat public dans le respect des valeurs démocratiques », a ajouté M. Cifelli.

Pour Action Laval, les élus municipaux ont la responsabilité de défendre un climat où les citoyens peuvent s’exprimer librement, sans crainte de menaces ou de représailles, peu importe leurs opinions politiques.