Une conférence citoyenne sur l’immigration et l’intégration à Laval

Le Parti Québécois de Laval a tenu, le dimanche 7 juin 2026, une conférence citoyenne sur le thème « Venez échanger sur l’immigration et l’intégration ». L’événement, organisé sous la présidence régionale de M. Norman Dansereau, a rassemblé près de 65 personnes venues échanger dans un climat respectueux, ouvert et constructif sur les réalités actuelles de l’immigration et de l’intégration, tant à Laval qu’au Québec.

Les quatre candidates et candidats officiels lavallois du Parti Québécois étaient également présents : Marie-Jeanne Rivest dans Chomedey, Catherine Dansereau-Redhead dans Fabre, Amin Ouazragh- Marchand dans Vimont-Auteuil, ainsi que Fatima Aboubakr dans Laval-des-Rapides.

Le Parti Québécois de Laval a également eu le plaisir d’accueillir Me René Branchaud, candidat du Parti Québécois dans Champlain, ainsi qu’Anne-Sophie Maguire Armand, candidate du Parti Québécois dans Pierre-Laporte.

Deux conférenciers ont pris part à cette rencontre : Me Stéphane Handfield, avocat en droit de

l’immigration et candidat du Parti Québécois dans Masson, ainsi que Stephan Fogaing, expert-conseil en gouvernance, innovation et développement économique. La rencontre était animée par Yegor Komarov, président régional jeune du Parti Québécois de Laval.

Cette conférence a permis d’aborder avec sérieux, ouverture et nuance plusieurs enjeux liés à l’immigration, à l’intégration, à la langue française, à la capacité d’accueil, ainsi qu’au rôle important de la société civile dans l’accompagnement et l’inclusion des personnes nouvellement arrivées.

La rencontre a également été marquée par des témoignages positifs, chaleureux et sentis de Québécoises et Québécois d’adoption, venus partager leur parcours, leur attachement au Québec ainsi que leur volonté de contribuer pleinement à la société québécoise.

« L’immigration et l’intégration sont des sujets importants, parfois sensibles, qui méritent d’être abordés avec respect, nuance et responsabilité. Cette rencontre a permis aux citoyennes et citoyens de Laval d’échanger, de poser leurs questions et d’entendre différents points de vue dans un climat constructif », souligne M. Norman Dansereau, président régional du Parti Québécois de Laval.

Le Parti Québécois de Laval se réjouit de la participation citoyenne à cet événement et souhaite poursuivre les échanges sur ces enjeux importants pour l’avenir de Laval et du Québec.