Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Politique

65 personnes réunies

Une conférence citoyenne sur l’immigration et l’intégration à Laval

Une conférence citoyenne sur l’immigration et l’intégration à Laval
Photo: Courtoisie Parti Québécois, région de Laval
durée

Le Parti Québécois de Laval a tenu, le dimanche 7 juin 2026, une conférence citoyenne sur le thème « Venez échanger sur l’immigration et l’intégration ». L’événement, organisé sous la présidence régionale de M. Norman Dansereau, a rassemblé près de 65 personnes venues échanger dans un climat respectueux, ouvert et constructif sur les réalités actuelles de l’immigration et de l’intégration, tant à Laval qu’au Québec.

Les quatre candidates et candidats officiels lavallois du Parti Québécois étaient également présents : Marie-Jeanne Rivest dans Chomedey, Catherine Dansereau-Redhead dans Fabre, Amin Ouazragh- Marchand dans Vimont-Auteuil, ainsi que Fatima Aboubakr dans Laval-des-Rapides.

Le Parti Québécois de Laval a également eu le plaisir d’accueillir Me René Branchaud, candidat du Parti Québécois dans Champlain, ainsi qu’Anne-Sophie Maguire Armand, candidate du Parti Québécois dans Pierre-Laporte.

Deux conférenciers ont pris part à cette rencontre : Me Stéphane Handfield, avocat en droit de
l’immigration et candidat du Parti Québécois dans Masson, ainsi que Stephan Fogaing, expert-conseil en gouvernance, innovation et développement économique. La rencontre était animée par Yegor Komarov, président régional jeune du Parti Québécois de Laval.

Cette conférence a permis d’aborder avec sérieux, ouverture et nuance plusieurs enjeux liés à l’immigration, à l’intégration, à la langue française, à la capacité d’accueil, ainsi qu’au rôle important de la société civile dans l’accompagnement et l’inclusion des personnes nouvellement arrivées.

La rencontre a également été marquée par des témoignages positifs, chaleureux et sentis de Québécoises et Québécois d’adoption, venus partager leur parcours, leur attachement au Québec ainsi que leur volonté de contribuer pleinement à la société québécoise.

« L’immigration et l’intégration sont des sujets importants, parfois sensibles, qui méritent d’être abordés avec respect, nuance et responsabilité. Cette rencontre a permis aux citoyennes et citoyens de Laval d’échanger, de poser leurs questions et d’entendre différents points de vue dans un climat constructif », souligne M. Norman Dansereau, président régional du Parti Québécois de Laval.

Le Parti Québécois de Laval se réjouit de la participation citoyenne à cet événement et souhaite poursuivre les échanges sur ces enjeux importants pour l’avenir de Laval et du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Publié à 14h30

Alerte: Trump «n'envisage pas de renouveler» l'Accord Canada-États-Unis-Mexique

Le président américain Donald Trump réaffirme que l'économie américaine n'a besoin de rien du Canada et qu'il «n'envisage pas de renouveler» l'accord de libre-échange continental. Des journalistes ont demandé mercredi à M. Trump ce qu’il attendait d’Ottawa dans le cadre de la révision de l’accord de libre-échange entre le Canada, ...

LIRE LA SUITE
Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

Publié à 10h00

Action Laval dénonce la décision du maire dans le dossier Fatima Aboubakr

La conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, Isabelle Piché et Achille Cifelli, chef d’Action Laval, dénoncent la décision du maire et de son équipe de refuser de débattre le jour même d’une motion déposée à la séance du conseil municipal du 2 juin. Cette motion visait à réaffirmer l’attachement des ...

LIRE LA SUITE
Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée

Publié à 9h00

Violence conjugale: l’étude du projet de loi «Gabie Renaud» est terminée

L’étude du projet de loi «Gabie Renaud», qui vise à mieux protéger les femmes de la violence conjugale, est terminée. Tout porte à croire qu’il sera adopté d’ici la fin de la semaine. « Demain, après-demain, très bientôt », a indiqué le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, lors d’une courte mêlée de presse ...

LIRE LA SUITE